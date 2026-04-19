«Bon courage» : Pierre Ménès se lâche sur l’arrivée de Stéphane Richard à l’OM !

Pierrick Levallet

L’OM a déjà présenté son nouveau président il y a quelques jours. Stéphane Richard prendra ses fonctions à la tête du club phocéen en juillet prochain. Une tâche assez délicate attend l’ancien patron d’Orange. Pierre Ménès s’est d’ailleurs livré sur l’arrivée de l’homme d’affaires de 64 ans au sein de la formation marseillaise.

Il y a quelques jours, Frank McCourt a présenté le nouveau président de l’OM. Le propriétaire du club phocéen a officialisé la venue de Stéphane Richard. L’ancien patron d’Orange succédera à Alban Juster, qui occupait temporairement le poste après le départ de Pablo Longoria. L’homme d’affaires de 64 ans prendra ses fonctions en juillet prochain. Et Pierre Ménès s’est livré sur l’arrivée du nouveau dirigeant olympien.

Medhi Benatia à l'origine du naufrage de l'OM ? «En choisissant Beye, il a mis l’OM en danger» https://t.co/S3xGMO2RRP — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

«C’est un brillant homme d’affaires» « J’ai envie de lui dire bon courage. Il va arriver dans une forme de pétaudière, sans directeur sportif, peut-être sans entraîneur, avec un effectif qu’il va certainement falloir renouveler profondément, avec un club qui est pour le moment loin d’être assuré d’être en Ligue des champions. Parce que si l’OM finit quatrième et passe donc par les barrages, tu ne fais pas les mêmes investissements que si tu étais qualifié direct. Donc c’est une tâche difficile. Maintenant, c’est un brillant homme d’affaires, qui a l’air d’être un grand passionné de l’OM. Mais oui, j’ai envie de lui souhaiter surtout bon courage » a confié l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.