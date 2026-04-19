OM : Walid Acherchour s’en prend encore à Mason Greenwood, le nouveau tacle sur les réseaux

Samedi soir, l'OM n'a pas été au rendez-vous et s'est incliné face au FC Lorient. Le club manque l'occasion de prendre des points précieux dans la course au podium de Ligue 1 et la performance moyenne des joueurs a encore été très commentée. Walid Acherchour n'a pas hésité à revenir sur Mason Greenwood désormais, qu'il semble avoir dans son viseur dernièrement.
Battu par le FC Lorient (2-0) samedi, l'OM n'a encore pas trouvé la solution face à un adversaire normalement largement à sa portée. Le club n'a pas proposé grand-chose et Walid Acherchour n'a pas hésité à revenir sur la performance de Mason Greenwood. Après avoir assuré que l'OM jouait mieux sans l'attaquant anglais, il a appuyé son propos.
Acherchour peste encore contre Greenwood
Aligné face à Lorient, Mason Greenwood n'a pas trouvé la solution. S'il apparaît souvent comme la solution à tous les problèmes du club de la cité phocéenne, il n'a pas du tout convaincu Walid Acherchour une fois de plus. « Je vais recevoir moins de notif du fan service de Greenwood qui était ébahi après deux passes décisives contre Metz. Heureusement qu’il est là statistiquement mais si vous voyez pas ce que je veux dire dans son attitude et son leadership ou dans le jeu, je peux rien faire » écrit le chroniqueur sur son compte X.
L'OM meilleur sans Greenwood ?
A son arrivée en 2024, Mason Greenwood n'a pas mis longtemps avant de convaincre tout le monde de ses grandes qualités ballon au pied. Devenu l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, il n'effacera pas cette saison très mitigée de l'OM. Et sur le terrain, ses qualités ne suffisent pas à convaincre Walid Acherchour. « Les mecs qui parlent de grands clubs ou qui le comparent à ce qui se fait de mieux en Europe mais les gars vous regardez le foot comme nous actuellement ? Mais quel grand coach le laisse faire ça ? Jamais de la vie » poursuit-il.