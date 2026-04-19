OM : Walid Acherchour s’en prend encore à Mason Greenwood, le nouveau tacle sur les réseaux

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, l'OM n'a pas été au rendez-vous et s'est incliné face au FC Lorient. Le club manque l'occasion de prendre des points précieux dans la course au podium de Ligue 1 et la performance moyenne des joueurs a encore été très commentée. Walid Acherchour n'a pas hésité à revenir sur Mason Greenwood désormais, qu'il semble avoir dans son viseur dernièrement.

Battu par le FC Lorient (2-0) samedi, l'OM n'a encore pas trouvé la solution face à un adversaire normalement largement à sa portée. Le club n'a pas proposé grand-chose et Walid Acherchour n'a pas hésité à revenir sur la performance de Mason Greenwood. Après avoir assuré que l'OM jouait mieux sans l'attaquant anglais, il a appuyé son propos.

Mason Greenwood n’y arrive plus : Le signe que plus rien ne va à l’OM ! https://t.co/FdDOqkjQtu — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Acherchour peste encore contre Greenwood Aligné face à Lorient, Mason Greenwood n'a pas trouvé la solution. S'il apparaît souvent comme la solution à tous les problèmes du club de la cité phocéenne, il n'a pas du tout convaincu Walid Acherchour une fois de plus. « Je vais recevoir moins de notif du fan service de Greenwood qui était ébahi après deux passes décisives contre Metz. Heureusement qu’il est là statistiquement mais si vous voyez pas ce que je veux dire dans son attitude et son leadership ou dans le jeu, je peux rien faire » écrit le chroniqueur sur son compte X.