OM : Medhi Benatia manque de respect à un club de Ligue 1, les propos qui font polémique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison compliquée, l'OM a encore la chance de finir sur le podium de Ligue 1. Mais les performances actuelles ont du mal à convaincre et Medhi Benatia l'a bien fait comprendre après la défaite contre Lorient samedi. D'ailleurs le dirigeant olympien a adressé un petit tacle à l'adversaire du soir des Olympiens qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de tous.

Directeur du football à l'OM, Medhi Benatia a déjà abandonné sa mission une première fois en février dernier. Rattrapé par Frank McCourt, il est toujours en poste pour finir la saison. Samedi, il a tenu à partager son ras-le-bol face aux prestations peu convaincantes de son équipe. En visant clairement les joueurs, il a aussi évoqué le cas du FC Lorient. Pascal Dupraz n'a pas apprécié.

Mercato : L'OM cherche le successeur de Medhi Benatia, un agent a réglé le problème ? https://t.co/vDJ28iMkzh — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Medhi Benatia s'en prend à Lorient A la fin du match, Medhi Benatia s'est présenté de longues minutes face à la presse après la défaite de l'OM. Déçu par l'attitude des joueurs marseillais, il aurait aimé voir un autre comportement face à une équipe qui était « en vacances » selon lui. Le FC Lorient pointe à la 9ème place du classement de Ligue 1 et a joué crânement sa chance. « Il dit dans sa déclaration "on va jouer Lorient qui n’a plus rien à jouer", mais il est où le respect des clubs de Ligue 1 ? Vous pensez que sous prétexte que Lorient n’aurait rien à jouer, Lorient qui n’avait perdu qu’un match à domicile, c’était une proie facile pour l’OM ? C’est trop simple, c’est trop facile de parler comme ceci » déclare Pascal Dupraz dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC pour remettre les pendules à l'heure.