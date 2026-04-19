Et de trois pour Habib Beye ! L'entraîneur de l'OM intègre un cercle très fermé, la statistique fait (très) mal

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux fois avec le Stade Rennais et la dernière en date en tant que coach de l'OM. Sur une seule et unique saison de Ligue 1, Habib Beye s'est incliné trois fois contre le FC Lorient. Un manque de réussite criant contre une même équipe qui n'avait touché que trois autres entraîneurs avant lui comme Opta n'a pas manqué de le souligner après le naufrage en Bretagne samedi après-midi.

Ils étaient pourtant partis à Marbella pour leur deuxième mise au vert sous la houlette d'Habib Beye cette semaine. Un exode loin de Marseille pendant cinq jours pour les joueurs et le staff de l'OM dans l'optique de renforcer encore plus les liens dans ce groupe pour le sprint final de Ligue 1 en quête d'une place qualificative pour la Ligue des champions. Mais le premier challenge au retour du stage s'est soldé par une défaite à Lorient samedi après-midi (0-2).

3 - Ils ont perdu trois fois contre la même équipe sur une même saison de Ligue 1 :



1⃣Robert Nouzaret contre le Paris SG en 2000/01

2⃣Angel Marcos contre Lille en 2001/02

3⃣Antoine Kombouaré contre le Paris SG en 2018/19

🆕Habib Beye contre Lorient en 2025/26



Triplette. pic.twitter.com/BsgUJPOoZ8 — OptaJean (@OptaJean) April 18, 2026

Habib Beye est seulement le 4ème entraîneur à perdre trois fois contre la même équipe de Ligue 1 sur une saison Ce qui a incité Medhi Benatia a poussé un gros coup de gueule en Bretagne dans la foulée de ce revers samedi en ôtant les gants pour lâcher ses quatre vérités sur le manque d'investissement criant des joueurs de l'OM à Lorient. Et il se trouve que ce revers ait une signification particulière et assez inhabituelle pour Habib Beye. Comme révélé par Opta, le coach de l'Olympique de Marseille a perdu contre Lorient pour la troisième fois de la saison de Ligue 1 après les deux premiers échecs avec le Stade Rennais.