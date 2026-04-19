Et de trois pour Habib Beye ! L'entraîneur de l'OM intègre un cercle très fermé, la statistique fait (très) mal

Deux fois avec le Stade Rennais et la dernière en date en tant que coach de l'OM. Sur une seule et unique saison de Ligue 1, Habib Beye s'est incliné trois fois contre le FC Lorient. Un manque de réussite criant contre une même équipe qui n'avait touché que trois autres entraîneurs avant lui comme Opta n'a pas manqué de le souligner après le naufrage en Bretagne samedi après-midi.
Ils étaient pourtant partis à Marbella pour leur deuxième mise au vert sous la houlette d'Habib Beye cette semaine. Un exode loin de Marseille pendant cinq jours pour les joueurs et le staff de l'OM dans l'optique de renforcer encore plus les liens dans ce groupe pour le sprint final de Ligue 1 en quête d'une place qualificative pour la Ligue des champions. Mais le premier challenge au retour du stage s'est soldé par une défaite à Lorient samedi après-midi (0-2).
Habib Beye est seulement le 4ème entraîneur à perdre trois fois contre la même équipe de Ligue 1 sur une saison
Ce qui a incité Medhi Benatia a poussé un gros coup de gueule en Bretagne dans la foulée de ce revers samedi en ôtant les gants pour lâcher ses quatre vérités sur le manque d'investissement criant des joueurs de l'OM à Lorient. Et il se trouve que ce revers ait une signification particulière et assez inhabituelle pour Habib Beye. Comme révélé par Opta, le coach de l'Olympique de Marseille a perdu contre Lorient pour la troisième fois de la saison de Ligue 1 après les deux premiers échecs avec le Stade Rennais.
«Je suis convaincu d'être là l'an prochain»
Avant lui, seuls trois autres techniciens avaient connu si peu de réussite sur une seule et même saison : Antoine Kombouaré en 2018/2019 contre le PSG avec Guingamp et Dijon, Angel Marcos avec le FC Lorient et le FC Nantes contre le LOSC, et pour finir Robert Nouzaret face au PSG avec l'ASSE et le Toulouse FC. Et maintenant pour Habib Beye ? Les résultats de l'OM ne sont pas vraiment au rendez-vous à l'instant T et il se pourrait qu'avec la venue d'un nouveau directeur sportif à la place de Medhi Benatia que son départ soit une possibilité cet été. Pourtant, Beye se montrait convaincu de son destin à l'Olympique de Marseille dernièrement. « Je suis convaincu d'être là l'an prochain. J’ai signé un an et demi. Je ne commente pas ces aspects là. Je mérite ce que j'ai et il faudra que j'aille le chercher avec mon travail. Je suis très content d'être sous contrat jusqu'en 2027 ».