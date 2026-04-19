L'OM perd contre Lorient, l'identité de quatre coupables balancée

Amadou Diawara

Ce samedi, l'OM s'est incliné face au FC Lorient au Moustoir. Après la défaite marseillaise lors de la 30ème journée de Ligue 1, Pierre Ménès a désigné les coupables. D'après le journaliste français, Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard, Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang sont passés totalement à côté de leur match.

Pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1, l'OM s'est frotté au FC Lorient ce samedi au Moustoir. Toutefois, les hommes d'Habib Beye se sont inclinés à l'extérieur (2-0). Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a désigné les quatre coupables après cette déroute de l'OM : Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard, Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang.

OM : Pavard «indigne», Balerdi «ridicule»… Ils prennent très cher dans la presse marseillaise https://t.co/ZWuPOnvai5 — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

«L'incroyable laxisme du duo Balerdi-Pavard» « Il est évident que quand tu as une charnière centrale aussi fragile, aussi friable, et qu'elle est si peu protégé par ce qu'il y a devant, bah il arrive ce qui est arrivé. Sur le premier ballon, Dieng profite du mauvais placement de Balerdi et de Pavard, pour finalement se faire contrer, mais Katseris ouvre le score. Le deuxième but de Lorient va arriver juste avant l'heure de jeu par Bamba Dieng, qui va là aussi bénéficier de l'incroyable laxisme du duo Balerdi-Pavard », a analysé Pierre Ménès, avant d'en rajouter une couche.