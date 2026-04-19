L'OM perd contre Lorient, l'identité de quatre coupables balancée

Ce samedi, l'OM s'est incliné face au FC Lorient au Moustoir. Après la défaite marseillaise lors de la 30ème journée de Ligue 1, Pierre Ménès a désigné les coupables. D'après le journaliste français, Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard, Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang sont passés totalement à côté de leur match.
Pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1, l'OM s'est frotté au FC Lorient ce samedi au Moustoir. Toutefois, les hommes d'Habib Beye se sont inclinés à l'extérieur (2-0). Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a désigné les quatre coupables après cette déroute de l'OM : Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard, Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang.
«L'incroyable laxisme du duo Balerdi-Pavard»
« Il est évident que quand tu as une charnière centrale aussi fragile, aussi friable, et qu'elle est si peu protégé par ce qu'il y a devant, bah il arrive ce qui est arrivé. Sur le premier ballon, Dieng profite du mauvais placement de Balerdi et de Pavard, pour finalement se faire contrer, mais Katseris ouvre le score. Le deuxième but de Lorient va arriver juste avant l'heure de jeu par Bamba Dieng, qui va là aussi bénéficier de l'incroyable laxisme du duo Balerdi-Pavard », a analysé Pierre Ménès, avant d'en rajouter une couche.
«Gouiri et Aubameyang ont été catastrophiques»
« Ce serait un peu réducteur de résumer la déchéance de l'OM uniquement sur ces deux joueurs, parce que devant Gouiri et Aubameyang ont été catastrophiques, Greenwood, on a l'impression qu'il a laissé tomber, tout ça, évidemment plombé par les choix d'Habib Beye, qui s'avèrent une nouvelle fois (être) très mauvais. Pourquoi ne pas avoir fait débuter Timothy Weah à son poste, et avoir mis Traoré qui n'a aucune aptitude à jouer piston droit ? C'est quand même des drôles d'idées, et c'est une défaite évidemment catastrophique pour l'OM, parce que Monaco, Rennes et Lille ont des balles pour les éloigner de la Ligue des Champions », a affirmé Pierre Ménès via Le Debrief de Pierrot.