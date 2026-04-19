«C’est comme un citron…» : L’amusante punchline de Bixente Lizarazu «inquiet» pour l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce dimanche dans Téléfoot, Bixente Lizarazu a réagi à la défaite de l’OM samedi sur la pelouse de Lorient (2-0). Inquiet pour la fin de la saison des Olympiens, le champion du monde 1998 estime que la sortie de Medhi Benatia n’était pas appropriée et que c’est avant tout d’apaisement dont le club a besoin.

« C’est un scandale. » Voilà comment Medhi Benatia a qualifié la prestation de l’OM samedi sur la pelouse de Lorient (2-0). En pleine course à la Ligue des champions, les Olympiens revenaient d’un stage d’une semaine à Marbella censé leur permettre de se préparer au mieux à lancer leur sprint final.

4 minutes.



Mais 4 minutes où 𝗕𝗘𝗡𝗔𝗧𝗜𝗔 🇲🇦 𝗗𝗘́𝗕𝗔𝗟𝗟𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗧. 😱😳 pic.twitter.com/GQX3z3tb1P — Actu Foot (@ActuFoot_) April 18, 2026

« Je leur ai dit de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines » « C'est un scandale, quand tu joues une équipe pratiquement en vacances (très belle équipe) et que tu as cinq finales. On fait des stages, ça nous coûte des sous mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire ? Zéro. Tu joues à l'Olympique de Marseille, tu joues un match comme ça et tu l’acceptes », a déclaré Medhi Benatia. « Moi, il ne faut pas m'enfumer. Quand tu joues Lorient à 17h, qui n'a rien à jouer, et que tu ne gagnes pas un duel et que tu n'es pas entreprenant… C'est facile, "le logo il est pas beau", c'est pas mon problème je parle football. Je leur ai dit de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines. On va passer un peu plus de temps ensemble, à la Commanderie. On va bosser. Si on doit passer les quatre semaines ensemble, on va les passer ensemble. »