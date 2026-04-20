Malaise à l'OM, Greenwood s'est éloigné de Benatia !

Amadou Diawara

Après la défaite à Lorient, Medhi Benatia y est allé de son craquage face à la presse, s'en prenant à ses joueurs. Alors que le directeur sportif de l'OM avait déjà recadré Leonardo Balerdi au mois de janvier, un fossé s'était déjà creusé avec les joueurs marseillais, notamment avec Mason Greenwood.

Pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du FC Lorient ce samedi. Malheureusement pour les hommes d'Habib Beye, ils se sont inclinés contre les Merlus au Moustoir (2-0). Ce qui a provoqué la colère de Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM.

Mercato - OM : Le départ de Mason Greenwood bientôt acté par... un transfert à 115M€ au PSG ? https://t.co/JeruJ6b6Q3 — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

OM : Benatia a recadré Balerdi en janvier « Je ne comptais plus prendre la parole jusqu'à la fin de l'année parce que je pense qu'on a beaucoup trop parlé les six premiers mois (...) mais quand je vois le match qu'on fait aujourd'hui, même si je n'ai pas envie de parler, je suis obligé de venir à la presse, parce que c'est un scandale. C'est un scandale. Tu joues Lorient, qui n'a plus rien à jouer, et tu ne gagnes pas un duel et tu n'as pas une course vers l'avant et tu n'es pas entreprenant, tu ne tentes rien et tu les regardes. Dans le stade, ils font la "ola" parce qu'ils te font un petit pont, crochet... Eh oui, c'est ça la vérité. Quand tu rentres ici, que tu as cinq finales à jouer (les cinq dernières journées, NDLR) pour un objectif de Ligue des champions, ça doit se voir, sauf que ça ne se voit pas. A ton avis, combien sont rentrés dans le vestiaire et ont retourné la table ? Zéro, personne. Tout est nickel, les bouteilles sont bien en place, tout ça. Donc en fait, tu joues à l'Olympique de Marseille, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes ? », a pesté Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM, en zone mixte ce samedi.