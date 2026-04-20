Mercato - OM : Le départ de Mason Greenwood bientôt acté par... un transfert à 115M€ au PSG ?

Pierrick Levallet

Le mercato de l’OM promet d’être mouvementé cet été. Le club phocéen pourrait notamment perdre Mason Greenwood, dont l’avenir dépendrait d’une qualification ou non en Ligue des champions la saison prochaine. Son départ de la formation marseillaise pourrait notamment être acté par le transfert colossal d’un attaquant... au PSG !

Et si Mason Greenwood quittait l’OM à l’issue de la saison ? Son avenir sur la Canebière est plutôt incertain, alors que son contrat court jusqu’en juin 2029. L’attaquant de 24 ans pourrait notamment faire ses valises si la formation marseillaise ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Cette dernière est encore très loin d'être acquise pour les hommes d'Habib Beye. Son départ pourrait également être acté par un transfert... au PSG !

OM : Des mois après avoir viré Adrien Rabiot, Medhi Benatia le paie encore https://t.co/lvZkoK5YZ7 — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

Mason Greenwood à l'Atlético de Madrid... en cas de départ de Julian Alvarez ? En effet, Mason Greenwood serait dans le viseur de l’Atlético de Madrid à en croire les informations de TEAMtalk. L’Anglais serait vu comme un potentiel remplaçant pour Julian Alvarez, qui pourrait quitter les Colchoneros cet été. Le champion du monde 2022 serait convoité par le PSG sur le mercato. Et l’international argentin serait estimé à environ 115M€. Un départ du joueur de 26 ans pour le PSG acterait ainsi un transfert de Mason Greenwood à l’Atlético de Madrid.