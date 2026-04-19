«Il a laissé tomber», l'OM a un problème avec Greenwood !

Ce samedi, l'OM a affronté le FC Lorient au Moustoir. Et les hommes d'Habib Beye sont tombés à l'extérieur face aux Merlus. Via Le Debrief de Pierrot, Pierre Ménès a désigné les responsables de cette défaite, et il a fait un constat inquiétant concernant Mason Greenwood.
L'OM était en déplacement à Lorient ce samedi, et ce, pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1. Toutefois, les protégés de Frank McCourt se sont inclinés face aux Merlus au Moustoir (2-0). Via Le Debrief de Pierrot, Pierre Ménès a lâché ses vérité sur le revers de l'OM, pointant du doigt les coupables. Et a en croire le journaliste français, Mason Greenwood aurait « laissé tomber ».
FC Lorient 2-0 OM
« Il est évident que quand tu as une charnière centrale aussi fragile, aussi friable, et qu'elle est si peu protégé par ce qu'il y a devant, bah il arrive ce qui est arrivé. Sur le premier ballon, Dieng profite du mauvais placement de Balerdi et de Pavard, pour finalement se faire contrer, mais Katseris ouvre le score. Le deuxième but de Lorient va arriver juste avant l'heure de jeu par Bamba Dieng, qui va là aussi bénéficier de l'incroyable laxisme du duo Balerdi-Pavard », a dénoncé Pierre Ménès, avant de poursuivre son analyse.
OM : Le mauvais signal envoyé par Mason Greenwood
« Ce serait un peu réducteur de résumer la déchéance de l'OM uniquement sur ces deux joueurs, parce que devant Gouiri et Aubameyang ont été catastrophiques, Greenwood, on a l'impression qu'il a laissé tomber, tout ça, évidemment plombé par les choix d'Habib Beye, qui s'avèrent une nouvelle fois (être) très mauvais. Pourquoi ne pas avoir fait débuter Timothy Weah à son poste et avoir mis Traoré qui n'a aucune aptitude à jouer piston droit ? C'est quand même des drôles d'idées, et c'est une défaite évidemment catastrophique pour l'OM, parce que Monaco, Rennes et Lille aussi ont des balles pour les éloigner de la Ligue des Champions », a jugé Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, Pierrot Le Foot.