«Il a laissé tomber», l'OM a un problème avec Greenwood !

Amadou Diawara

Ce samedi, l'OM a affronté le FC Lorient au Moustoir. Et les hommes d'Habib Beye sont tombés à l'extérieur face aux Merlus. Via Le Debrief de Pierrot, Pierre Ménès a désigné les responsables de cette défaite, et il a fait un constat inquiétant concernant Mason Greenwood.

L'OM était en déplacement à Lorient ce samedi, et ce, pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1. Toutefois, les protégés de Frank McCourt se sont inclinés face aux Merlus au Moustoir (2-0). Via Le Debrief de Pierrot, Pierre Ménès a lâché ses vérité sur le revers de l'OM, pointant du doigt les coupables. Et a en croire le journaliste français, Mason Greenwood aurait « laissé tomber ».

OM : Pavard «indigne», Balerdi «ridicule»… Ils prennent très cher dans la presse marseillaise https://t.co/ZWuPOnvai5 — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

FC Lorient 2-0 OM « Il est évident que quand tu as une charnière centrale aussi fragile, aussi friable, et qu'elle est si peu protégé par ce qu'il y a devant, bah il arrive ce qui est arrivé. Sur le premier ballon, Dieng profite du mauvais placement de Balerdi et de Pavard, pour finalement se faire contrer, mais Katseris ouvre le score. Le deuxième but de Lorient va arriver juste avant l'heure de jeu par Bamba Dieng, qui va là aussi bénéficier de l'incroyable laxisme du duo Balerdi-Pavard », a dénoncé Pierre Ménès, avant de poursuivre son analyse.