Mason Greenwood n’y arrive plus : Le signe que plus rien ne va à l’OM !

Alexis Brunet

La saison galère continue pour l’OM. Ce samedi, les Marseillais n’ont rien pu faire face au FC Lorient et ils se sont inclinés sur le score de 2-0. Le club phocéen n’a une fois de plus pas pu compter sur son meilleur buteur Mason Greenwood, qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis quatre matchs.

Après un succès face au FC Metz lors de la dernière journée de Ligue 1 (3-1), l’OM se rendait sur la pelouse de Lorient ce samedi dans l’espoir d’enchaîner un deuxième succès de suite. Manque de chance, les Marseillais se sont pris les pieds dans le tapis et ils se sont inclinés 2-0 face à des Merlus encore une fois très inspirés, qui ont fait la différence grâce à Panos Katseris et Bamba Dieng.

Mason Greenwood n'a pas marqué lors de ses 4 derniers matchs officiels avec l'OM, égalant sa plus longue disette avec le club phocéen (4 rencontres de suite sans marquer de septembre à octobre 2024). #FCLOM — Stats Foot (@Statsdufoot) April 18, 2026

Greenwood est en panne Face à Lorient, Habib Beye avait pourtant aligné une composition d’équipe assez offensive. Les Marseillais étaient organisés en 3-4-3 avec une attaque composée d’Amine Gouiri, de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mason Greenwood. Hamed Traoré et Igor Paixao étaient également titulaires, mais malgré tous ces attaquants, l’OM n’a pas trouvé la faille. Pour l’international anglais, cela commence d’ailleurs à faire beaucoup car, comme le rapporte le compte X Stats Foot, l’ancien joueur de Manchester United reste sur quatre matchs officiels sans marquer le moindre but et il égale donc sa plus longue disette avec Marseille.