Bagarre entre Rabiot et Rowe : Ce que le vestiaire de l'OM reproche à Benatia !

Amadou Diawara

Lors de la première journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du Stade Rennais : le Roazhon Park. Alors que le club marseillais s'est incliné d'entrée, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans un vestiaire, avant d'être vendus. Alors que Medhi Benatia reproche à ses joueurs de ne pas avoir « retourné la table » après la défaite à Lorient ce week-end, le vestiaire d'Habib Beye estime qu'il s'agit d'une contradiction.

Pour son entrée en lice en Ligue 1 cette saison, l'OM de Frank McCourt a affronté le Stade Rennais au Roazhon Park. Toutefois, les Marseillais ont perdu contre les Bretons (1-0, le 15 aout). Après le coup de sifflet final de la rencontre, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire. Choquée par la violence de ces deux joueurs, la direction de l'OM a décidé de les vendre. D'une part, Adrien Rabiot a rejoint l'AC Milan. D'autre part, Jonathan Rowe a signé à Bologne.

Mercato - OM : Le départ de Mason Greenwood bientôt acté par... un transfert à 115M€ au PSG ? https://t.co/JeruJ6b6Q3 — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

«Les bouteilles sont bien en place» Ce samedi, l'OM a vécu une nouvelle désillusion à l'extérieur. En effet, les hommes d'Habib Beye se sont inclinés 2-0 à Lorient. Ce qui a provoqué la colère de Medhi Benatia. « Je ne comptais plus prendre la parole jusqu'à la fin de l'année parce que je pense qu'on a beaucoup trop parlé les six premiers mois (...) mais quand je vois le match qu'on fait aujourd'hui, même si je n'ai pas envie de parler, je suis obligé de venir à la presse, parce que c'est un scandale. C'est un scandale. Tu joues Lorient, qui n'a plus rien à jouer, et tu ne gagnes pas un duel et tu n'as pas une course vers l'avant et tu n'es pas entreprenant, tu ne tentes rien et tu les regardes. Dans le stade, ils font la "ola" parce qu'ils te font un petit pont, crochet... Eh oui, c'est ça la vérité. Quand tu rentres ici, que tu as cinq finales à jouer (les cinq dernières journées, NDLR) pour un objectif de Ligue des champions, ça doit se voir, sauf que ça ne se voit pas. A ton avis, combien sont rentrés dans le vestiaire et ont retourné la table ? Zéro, personne. Tout est nickel, les bouteilles sont bien en place, tout ça. Donc en fait, tu joues à l'Olympique de Marseille, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes ? », a explosé le directeur sportif de l'OM en zone mixte.