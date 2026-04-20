Habib Beye quitte Rennes pour l’OM : La statistique qui fait (très) mal au coach marseillais…

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En février, l’OM décidait de faire d’Habib Beye le remplaçant de Roberto De Zerbi, débarqué quelques jours plus tôt. Pour le moment, le coach sénégalais ne parvient pas à remettre le club phocéen sur de bons rails. Et à Rennes, une statistique faisant état de la progression du club breton depuis son départ, joue en sa défaveur. Explications.

Battu à Lorient ce samedi après-midi (2-0), l’OM s’embourbe dans une très mauvaise passe. Et pour cause, le club phocéen a concédé sur la pelouse des « Merlus » un troisième revers en quatre matchs de championnat. Forcément, la tension monte dans la Cité Phocéenne alors que depuis sa prise de pouvoir à Marseille, Habib Beye peine à convaincre réellement.

🚨 𝗥𝗘𝗡𝗡𝗘𝗦 𝗔 𝗜𝗡𝗦𝗖𝗥𝗜𝗧 𝟮𝟭 𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝟭 𝗗𝗘𝗣𝗨𝗜𝗦 𝗟𝗘 𝗗𝗘́𝗣𝗔𝗥𝗧 𝗗’𝗛𝗔𝗕𝗜𝗕 𝗕𝗘𝗬𝗘 : 𝗦𝗢𝗜𝗧 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗧𝗘𝗦 𝗟𝗘𝗦 𝗔𝗨𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘𝗦 𝗗𝗨 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗡𝗔𝗧 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗠𝗘̂𝗠𝗘 𝗣𝗘́𝗥𝗜𝗢𝗗𝗘. 🤯



Le Stade… pic.twitter.com/G5qtumXWSf — Actu Foot (@ActuFoot_) April 19, 2026

Habib Beye sous le feu des critiques « Ce n'est pas suffisant dans tous les secteurs. Les choix que j'ai faits ne sont pas les bons ce soir (samedi). Il faut que je revoie le match. J'ai vu une équipe (Lorient) qui avait envie de gagner, qui jouait et a défendu ensemble, qui avait du liant dans son jeu. Je n'ai rien vu de tout ça dans mon équipe. On a un problème d'état d'esprit sur le terrain », a réagi Habib Beye après la défaite de l’OM samedi. Mais alors que Rennes, vainqueur ce dimanche de Strasbourg (0-3) est repassé devant Marseille au classement, une statistique fait très mal au coach sénégalais, qui avait été débarqué du club breton en février.