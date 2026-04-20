Habib Beye quitte Rennes pour l’OM : La statistique qui fait (très) mal au coach marseillais…

En février, l’OM décidait de faire d’Habib Beye le remplaçant de Roberto De Zerbi, débarqué quelques jours plus tôt. Pour le moment, le coach sénégalais ne parvient pas à remettre le club phocéen sur de bons rails. Et à Rennes, une statistique faisant état de la progression du club breton depuis son départ, joue en sa défaveur. Explications.
Battu à Lorient ce samedi après-midi (2-0), l’OM s’embourbe dans une très mauvaise passe. Et pour cause, le club phocéen a concédé sur la pelouse des « Merlus » un troisième revers en quatre matchs de championnat. Forcément, la tension monte dans la Cité Phocéenne alors que depuis sa prise de pouvoir à Marseille, Habib Beye peine à convaincre réellement.
Habib Beye sous le feu des critiques
« Ce n'est pas suffisant dans tous les secteurs. Les choix que j'ai faits ne sont pas les bons ce soir (samedi). Il faut que je revoie le match. J'ai vu une équipe (Lorient) qui avait envie de gagner, qui jouait et a défendu ensemble, qui avait du liant dans son jeu. Je n'ai rien vu de tout ça dans mon équipe. On a un problème d'état d'esprit sur le terrain », a réagi Habib Beye après la défaite de l’OM samedi. Mais alors que Rennes, vainqueur ce dimanche de Strasbourg (0-3) est repassé devant Marseille au classement, une statistique fait très mal au coach sénégalais, qui avait été débarqué du club breton en février.
Rennes, meilleure attaque du championnat depuis son départ
Désormais entraîné par Franck Haise, le Stade Rennais a inscrit 21 buts en championnat depuis le départ d’Habib Beye, soit plus que n’importe quelle autre équipe de Ligue 1. Alors que son ancien club est désormais repassé devant l’OM au classement, Habib Beye va devoir très rapidement trouver des solutions, alors que ce samedi, après cette défaite, le directeur du football Medhi Benatia n’a pas hésité à qualifier la prestation de ses joueurs de « scandaleuse ».