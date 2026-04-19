Benatia craque avec 3M€ dépensés à Marbella : La note qui fait très mal à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, l’OM s’est incliné sur la pelouse de Lorient (2-0). Un troisième revers en quatre matchs pour la formation d’Habib Beye, qui inquiète. Alors que Medhi Benatia n’a pas mâché ses mots à l’issue de la rencontre face à la presse, le montant du coût du stage récent à Marbella a fuité, et clairement cela ne passe pas. Explications.

Une défaite de trop. Battu à Lorient ce samedi après une prestation lamentable, l’OM se met en grande difficulté dans la course à la qualification directe pour la Ligue des Champions. Face à l’attitude des joueurs d’Habib Beye, Medhi Benatia a totalement enragé à l’issue de cette nouvelle défaite pour Marseille.

Le stage à Marbella a coûté entre 2 à 3M€ à @OM_Officiel



Incroyable.... — MadeInFrance 🇨🇵 (@Rouget_de_Mars) April 18, 2026

Benatia crie au scandale après la défaite de l’OM « C’est un scandale, quand tu joues une équipe pratiquement en vacances, une très belle équipe et que tu as cinq finales… On fait des stages, ça nous coûte des sous mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire ? Zéro. Tu joues à l’Olympique de Marseille, tu joues un match comme ça et tu l’acceptes. Moi, il ne faut pas m’enfumer. Quand tu joues Lorient à 17h, qui n’a rien à jouer, et que tu ne gagnes pas un duel et que tu n’es pas entreprenant », a notamment lâché le dirigeant marseillais.