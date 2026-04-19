OM : Des mois après avoir viré Adrien Rabiot, Medhi Benatia le paie encore

Amadou Diawara

Après la défaite à Rennes le 15 aout, Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe au Roazhon Park, et ce, dans le vestiaire de l'OM. Alors que les deux joueurs ont été vendus par le club marseillais dans la foulée, Pierre Ménès a pointé Medhi Benatia du doigt.

Pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, l'OM de Roberto De Zerbi s'est déplacé sur la pelouse du Stade Rennais. Alors que le club marseillais s'est incliné au Roazhon Park (1-0), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains dans le vestiaire. Choquée par la violence des deux hommes, la direction de l'OM a décidé de boucler leurs transferts. D'une part, Adrien Rabiot a été vendu à l'AC Milan. D'autre part, Jonathan Rowe a été envoyé à Bologne. Huit mois plus tard, Pierre Ménès reproche toujours à Medhi Benatia d'avoir finalisé le départ de l'international français.

OM : Un énorme chantier attend Stéphane Richard, il va hériter d’une «épave» https://t.co/pR7GRYUJuh — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

«Rowe et Rabiot, ils avaient renversé la table» Via Le Debrief de Pierrot, Pierre Ménès a pointé du doigt Medhi Benatia - le directeur sportif de l'OM - après sa sortie cinglante de ce samedi devant la presse. « Cette fin d'après-midi s'est conclue par une sortie médiatique que je trouve personnellement hallucinante de Medhi Benatia. Vous savez, le mec qui a démissionné, qui est revenu pour finalement dire qu'il partait à la fin de la saison. Le mec qui a choisi tous les mecs qui sont mauvais sur le terrain. Il a fait une sortie de cinq minutes devant la presse pour expliquer que les joueurs, c'était insupportable, inqualifiable, qu'il fallait qu'ils ne prévoient rien pour les quatre dernières semaines. Et il a dit cette phrase qui me fait hurler. Il a dit que personne n'avait renversé la table en rentrant dans le vestiaire et que les bouteilles étaient bien à leur place. Je lui rappelle qu'à Rennes, lors de la défaite inaugurale de la saison, Rowe et Rabiot, ils avaient renversé la table. Ils avaient même renversé leurs gueules. Et les deux ont été virés. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas non plus aller comme ça dans le sens du vent », a pesté le journaliste français, avant d'en rajouter une couche.