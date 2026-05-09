PSG : Dembélé avec Upamecano, la vidéo qui a ému Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi, le PSG a validé sa qualification pour la finale de la Ligue des champions aux dépens du Bayern Munich. La confrontation a réuni deux joueurs qui se connaissent très bien depuis l'enfance mais qui ne jouent pas dans la même équipe : Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano. Les deux joueurs ont d'ailleurs partagé un moment après le match qui a ému Luis Enrique.

Adversaires sur le terrain, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano ont tout donné sur le terrain pour leur équipe. A la fin, ils ont partagé un moment sur la pelouse, eux qui viennent tous les deux d'Evreux. Interrogé à propos de cette vidéo en conférence de presse, Luis Enrique a eu un petit mot pour les féliciter.

« C'est important » Entraîneur de renom, Luis Enrique a connu beaucoup de succès avec le PSG depuis son arrivée. Mais il pense aussi à l'exemple donné à la jeunesse en cas de défaite. En référence à l'échange entre Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano, il a ainsi voulu rendre un petit hommage. « J'ai vu une photo de Dayot Upamecano et Ousmane Dembélé ensemble, enlacés, après la rencontre. C'est important pour montrer, dans le football, qu'il n'y a pas de perdants. C'est normal de perdre dans la vie et c'est important de savoir perdre. Tu te donnes à 100 % et tu dois accepter le résultat après. Bravo à Mister Upamecano et j'aimerais faire l'inverse. Il faut montrer aux jeunes que tu dois savoir perdre, c'est important » déclare-t-il.