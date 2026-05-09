PSG : Dembélé avec Upamecano, la vidéo qui a ému Luis Enrique !

Mercredi, le PSG a validé sa qualification pour la finale de la Ligue des champions aux dépens du Bayern Munich. La confrontation a réuni deux joueurs qui se connaissent très bien depuis l'enfance mais qui ne jouent pas dans la même équipe : Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano. Les deux joueurs ont d'ailleurs partagé un moment après le match qui a ému Luis Enrique.
Adversaires sur le terrain, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano ont tout donné sur le terrain pour leur équipe. A la fin, ils ont partagé un moment sur la pelouse, eux qui viennent tous les deux d'Evreux. Interrogé à propos de cette vidéo en conférence de presse, Luis Enrique a eu un petit mot pour les féliciter.
« C'est important »
Entraîneur de renom, Luis Enrique a connu beaucoup de succès avec le PSG depuis son arrivée. Mais il pense aussi à l'exemple donné à la jeunesse en cas de défaite. En référence à l'échange entre Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano, il a ainsi voulu rendre un petit hommage. « J'ai vu une photo de Dayot Upamecano et Ousmane Dembélé ensemble, enlacés, après la rencontre. C'est important pour montrer, dans le football, qu'il n'y a pas de perdants. C'est normal de perdre dans la vie et c'est important de savoir perdre. Tu te donnes à 100 % et tu dois accepter le résultat après. Bravo à Mister Upamecano et j'aimerais faire l'inverse. Il faut montrer aux jeunes que tu dois savoir perdre, c'est important » déclare-t-il.
Le PSG favori face à Arsenal
En se qualifiant une deuxième fois d'affilée pour la finale de la Ligue des champions, le PSG s'avancera en tant que favori face à Arsenal. Les hommes de Luis Enrique ont déjà relevé un immense défi et ils devront confirmer le 30 mai prochain à Budapest. Espérons pour eux que les joueurs ne montrent pas qu'ils savent aussi perdre lorsque c'est le cas.