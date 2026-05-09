PSG : Après son nouveau coup de génie contre le Bayern Munich, Luis Enrique lâche une réponse énigmatique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après son match nul avec le Bayern Munich, le PSG a validé sa qualification pour la finale de la Ligue des champions pour une deuxième année consécutive. Le club de la capitale peut donc croire à une nouvelle victoire après un match convenable où une stratégie a fait beaucoup parler. En effet, lors du match, Matvey Safonov a fait beaucoup de dégagements directement en touche. Luis Enrique a été interrogé en conférence de presse.

Lors du match retour face au Bayern Munich, de nombreux observateurs ont remarqué que Matvey Safonov faisait quasiment systématiquement un dégagement en touche sur le même côté lors d'un six-mètres. Le gardien russe aurait donc adopté une stratégie mise en place par Luis Enrique pour empêcher Michael Olise de monter trop haut sur le terrain. En conférence de presse, Luis Enrique n'a pas vraiment confirmé.

Luis Enrique ne confirme pas Présent en conférence de presse à la veille du match face à Brest en Ligue 1, Luis Enrique est forcément sur ce match face au Bayern Munich. Mais pas question pour lui d'en révéler davantage sur la tactique utilisée. « Ce qui est important et ce que les supporters veulent, c'est que leur équipe gagne. Je pense qu'ils aiment la manière dont nous jouons. Après chaque match, on parle des détails, de petites choses qui sont importantes. Je n'ai aucune intention de donner des informations aux adversaires » déclare-t-il.