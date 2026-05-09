PSG - «Je suis amoureux de lui» : Jérôme Rothen déclare sa flamme à Luis Enrique !

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique a une fois de plus réalisé une saison brillante à Paris. Alors que le club de la capitale va avoir l’occasion de remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive, Jérôme Rothen lui, n’a pas caché son admiration pour le coach espagnol, qui a fait passer un cap aux « Rouge et Bleu ».
Pour la deuxième saison consécutive, le PSG va disputer une finale de Ligue des Champions. Si rien n’est encore fait face à Arsenal, le club parisien a l’occasion rêvée de marquer un peu plus l’histoire en remportant une deuxième C1 d’affilée. Surtout, ce PSG version 2025-2026 semble encore plus fort que la saison passée. Une véritable prouesse réussie par Luis Enrique d’avoir continué à faire progresser cette équipe déjà très dangereuse. Jérôme Rothen lui, ne cache pas son admiration pour l’entraîneur de 56 ans.
« Il avait d’entrée le style, la personnalité et le talent pour sublimer cette équipe du PSG »
« Je continue d’être admiratif de tout son travail depuis le premier jour où il est arrivé. On en a fait des débats sur Luis Enrique. On n’était pas toujours d’accord. Pour moi, il avait d’entrée le style, la personnalité et le talent pour sublimer cette équipe du PSG. Il a été accepté immédiatement par les supporters. Il a tout ce qu’on demande à un entraîneur du PSG. Il a ce côté un peu arrogant. Nous les Parisiens, on est peu comme ça, on se retrouve à travers un entraîneur comme lui », confie l’ancien milieu de terrain au micro de son émission Rothen S’enflamme sur RMC.
« Je suis amoureux de cet entraîneur ! C’est l’entraîneur génie qu’il fallait au Paris Saint-Germain »
« Ce qu’il met en place sur le terrain, c’est plus que bluffant. Je suis amoureux de cet entraîneur ! C’est l’entraîneur génie qu’il fallait au Paris Saint-Germain. Ce qu’il fait est incroyable. Ce mec là est incroyable et j’espère qu’ils vont le garder longtemps. Il a tout ! Même s’il y a un échec une année, je suis sûr qu’il arrivera à trouver des solutions pour faire rebondir ce club. Vous le voyez parler du PSG ? Il transpire le club ! Il est fier d’être entraîneur du PSG. Mais quelle fierté pour moi ! Gardez-le ! », conclut Jérôme Rothen.