PSG - «Je suis amoureux de lui» : Jérôme Rothen déclare sa flamme à Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique a une fois de plus réalisé une saison brillante à Paris. Alors que le club de la capitale va avoir l’occasion de remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive, Jérôme Rothen lui, n’a pas caché son admiration pour le coach espagnol, qui a fait passer un cap aux « Rouge et Bleu ».

Pour la deuxième saison consécutive, le PSG va disputer une finale de Ligue des Champions. Si rien n’est encore fait face à Arsenal, le club parisien a l’occasion rêvée de marquer un peu plus l’histoire en remportant une deuxième C1 d’affilée. Surtout, ce PSG version 2025-2026 semble encore plus fort que la saison passée. Une véritable prouesse réussie par Luis Enrique d’avoir continué à faire progresser cette équipe déjà très dangereuse. Jérôme Rothen lui, ne cache pas son admiration pour l’entraîneur de 56 ans.

« Il avait d’entrée le style, la personnalité et le talent pour sublimer cette équipe du PSG » « Je continue d’être admiratif de tout son travail depuis le premier jour où il est arrivé. On en a fait des débats sur Luis Enrique. On n’était pas toujours d’accord. Pour moi, il avait d’entrée le style, la personnalité et le talent pour sublimer cette équipe du PSG. Il a été accepté immédiatement par les supporters. Il a tout ce qu’on demande à un entraîneur du PSG. Il a ce côté un peu arrogant. Nous les Parisiens, on est peu comme ça, on se retrouve à travers un entraîneur comme lui », confie l’ancien milieu de terrain au micro de son émission Rothen S’enflamme sur RMC.