Transfert de Julian Alvarez : Une offre du PSG annoncée par la presse espagnole ?

Alexis Brunet

Actuellement, Julian Alvarez fait partie des attaquants les plus convoités en Europe. L’Argentin évolue à l’Atlético de Madrid mais peut-être plus pour très longtemps. En effet, le FC Barcelone et le PSG se montreraient très intéressés et selon la presse espagnole, le club de la capitale pourrait même faire une offre très importante prochainement pour s’attacher les services de l’Argentin.

Encore une fois, le PSG s’est offert le droit de disputer une finale de Ligue des champions. Le club de la capitale s’est débarrassé du Bayern Munich et il retrouvera Arsenal du côté de Budapest le 30 mai. Les Parisiens vont donc encore vivre une très longue et éprouvante saison et il y a fort à parier que du sang neuf devrait arriver cet été pour régénérer le groupe de Luis Enrique.

Le PSG s’intéresse à Julian Alvarez Depuis plusieurs semaines, certaines sources affirment que le PSG pourrait notamment se renforcer en attaque. Plusieurs noms sont déjà sortis dans la presse, dont celui de Julian Alvarez. Le joueur de l’Atlético de Madrid n’intéresse pas seulement Paris puisque le FC Barcelone aimerait bien l’attirer également. Selon les informations fournies par le journaliste Pedro Fullana dans l'émission « Carrusel Deportivo » de la Cadena SER, la formation madrilène serait d’ailleurs persuadée que l’ancien joueur de Manchester City souhaiterait quitter la capitale espagnole cet été et que ses représentants auraient déjà entamé des discussions.