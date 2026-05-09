Vitinha au Real Madrid, une légende demande le transfert du joueur du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion d'Europe en titre, le PSG est entré dans une nouvelle dimension en allant au bout de son rêve. Le club de la capitale dispose d'un effectif très efficace qui est capable de relever tous les défis. Certains joueurs brillent sur le terrain et font beaucoup parler d'eux, comme c'est le cas de Vitinha. Le joueur portugais aurait sa place au Real Madrid selon une ancienne légende du club espagnol.

Recruté en 2022 au PSG, Vitinha a su montrer ses belles qualités ballon au pied et il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle à son poste. Le joueur de 26 ans, qui s'est parfaitement adapté au jeu de Luis Enrique, fait sûrement partie des joueurs qui pourraient régler bien des problèmes au Real Madrid.

Une légende du Real Madrid impressionnée par Vitinha Ancien milieu de terrain du Real Madrid où il a disputé 542 matches, Guti s'est confié sur les plus grands talents à ce poste actuellement. L'ancien joueur de 49 ans est particulièrement conquis par les exploits de Vitinha. « En ce qui concerne l'Espagne, je pense que Pedri surpasse tout le monde et qu'il est le meilleur milieu de terrain qui soit. Si l'on parle au niveau mondial, je pense qu'il y a des joueurs à la hauteur de Pedri. Vitinha. Vitinha est un grand joueur, l’un des milieux de terrain les plus complets qui soient » déclare-t-il dans une interview pour Marca.