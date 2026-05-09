Vitinha au Real Madrid, une légende demande le transfert du joueur du PSG !

Champion d'Europe en titre, le PSG est entré dans une nouvelle dimension en allant au bout de son rêve. Le club de la capitale dispose d'un effectif très efficace qui est capable de relever tous les défis. Certains joueurs brillent sur le terrain et font beaucoup parler d'eux, comme c'est le cas de Vitinha. Le joueur portugais aurait sa place au Real Madrid selon une ancienne légende du club espagnol.
Recruté en 2022 au PSG, Vitinha a su montrer ses belles qualités ballon au pied et il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle à son poste. Le joueur de 26 ans, qui s'est parfaitement adapté au jeu de Luis Enrique, fait sûrement partie des joueurs qui pourraient régler bien des problèmes au Real Madrid.
Une légende du Real Madrid impressionnée par Vitinha
Ancien milieu de terrain du Real Madrid où il a disputé 542 matches, Guti s'est confié sur les plus grands talents à ce poste actuellement. L'ancien joueur de 49 ans est particulièrement conquis par les exploits de Vitinha. « En ce qui concerne l'Espagne, je pense que Pedri surpasse tout le monde et qu'il est le meilleur milieu de terrain qui soit. Si l'on parle au niveau mondial, je pense qu'il y a des joueurs à la hauteur de Pedri. Vitinha. Vitinha est un grand joueur, l’un des milieux de terrain les plus complets qui soient » déclare-t-il dans une interview pour Marca.
Vitinha au Real Madrid ?
Sous contrat jusqu'en 2029 au PSG, Vitinha n'est pas près de quitter le club de la capitale. Troisième du dernier Ballon d'Or, le Portugais plairait beaucoup au Real Madrid, qui aurait quelques vues sur lui. Mais il semble difficile à croire qu'un départ du PSG soit envisageable cet été pour celui qui est estimé à 110M€ selon Transfermarkt. « Les grands joueurs doivent être au Real Madrid et Vitinha est le meilleur à son poste » poursuit Guti, qui pense que le Real Madrid aurait bien besoin du talent de Vitinha.