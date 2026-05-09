OM - Tensions avec Habib Beye : La presse étrangère confirme le transfert de Mason Greenwood !

Pierrick Levallet

Alors qu’il est adoubé par les supporters de l’OM il y a encore quelques mois, Mason Greenwood vit une fin de saison très délicate. L’attaquant de 24 ans ne se sentirait plus vraiment à son aise au sein du club phocéen. La situation se serait même tendue avec Habib Beye récemment. La presse étrangère a alors confirmé que l’Anglais était sur le départ cet été.

Et si l’aventure de Mason Greenwood à l’OM touchait à sa fin ? Arrivé en 2024, l’attaquant de 24 ans s’est rapidement révélé comme l’un des meilleurs éléments olympiens. Seulement, l’Anglais vit une fin de saison très délicate. Ses prestations ne sont pas vraiment au rendez-vous puisque l’ancien de Manchester United ne se sentirait plus spécialement à son aise sur la Canebière. De ce fait, il pourrait bien faire ses valises une fois l’exercice 2025-2026 arrivé à son terme.

Mason Greenwood bel et bien sur le départ à l'OM D’après les informations de TEAMtalk, la relation entre Mason Greenwood et Habib Beye se serait détériorée ces dernières semaines. Des tensions seraient apparues entre les deux hommes. Le joueur sous contrat jusqu’en juin 2029 est également critiqué pour ses dernières prestations jugées décevantes en Ligue 1. En conséquence, Mason Greenwood songerait sérieusement à faire ses valises cet été. Le transfert de l’Anglais semble se confirmer petit à petit.