Mercato - Real Madrid : Bagarre entre Tchouaméni et Valverde, un club de Premier League veut en profiter !

Alexis Brunet

Dernièrement, le Real Madrid fait beaucoup parler de lui au niveau extrasportif. Une bagarre a notamment opposé Aurélien Tchouaméni à Federico Valverde et l’Uruguayen est d’ailleurs indisponible pour le Clasico. À l’avenir, l’un des deux joueurs pourrait quitter l’Espagne, car Arsenal aurait dans son viseur les deux milieux de terrain madrilènes pour un potentiel transfert cet été.

Ce dimanche, le Real Madrid va défier le FC Barcelone pour le dernier Clasico de la saison. En cas de victoire, les hommes d’Hansi Flick seront sacrés champions d’Espagne contre leur plus grand rival. Un potentiel gros coup dur pour la Casa Blanca, qui a déjà traversé des jours très animés dernièrement. Le point culminant a bien évidemment été la bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde.

Arsenal piste Valverde et Tchouaméni Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde en sont donc venus aux mains dans le vestiaire du Real Madrid, ce qui leur a valu une amende de 500 000€ chacun. À l’avenir, les deux hommes pourraient ne plus se croiser du côté de la capitale espagnole car ils pourraient aller voir ailleurs. Selon les informations de Teamtalk, le Français a une grosse cote en Angleterre puisque Manchester United, Arsenal et Liverpool auraient manifesté un vif intérêt pour lui. L’Uruguayen aussi plaît, car lui serait dans le viseur de Chelsea, Manchester City et également Arsenal ! Toutefois, il y a fort à parier que les deux atterrissent chez les Gunners lors du prochain mercato estival.