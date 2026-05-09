NBA : Le gros tacle de Wembanyama à Arsenal avant la finale de Ligue des champions face au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une très belle prestation face à Minneapolis vendredi soir pour donner l'avantage aux San Antonio Spurs dans ces demi-finales de la Conférence Ouest de la NBA après 3 matches, Victor Wembanyama continue de briller sur les parquets de basket. Mais le Français reste particulièrement à l'actualité footballistique en France et en Europe et n'a pas manqué la qualification du PSG pour une deuxième finale de Ligue des champions consécutive. L'occasion pour lui d'adresser un petit tacle envers Arsenal...

Leader des Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama a été brillant face à Minneapolis pour permettre à son équipe de mener dans ces demi-finales de la Conférence Ouest de la NBA. Auteur de 39 points, 15 rebonds et 5 contres, il est même devenu le 5ème joueur de l'histoire de la NBA à cumuler ces statistiques dans un match de play-offs. Après le match, il était l'invité de l'émission NBA on Prime sur Prime Video. L'occasion pour lui de donner son avis la finale de la Ligue des champions.

Wembanyama à fond, il tacle Arsenal Même s'il est parfois difficile de tout suivre de l'autre côté de l'Atlantique, Victor Wembanyama n'a pas hésité au moment d'évoquer la finale de Ligue des champions que le PSG s'apprête à jouer. Et il n'a pas hésité à adresser un petit tacle à Arsenal, l'adversaire du club de la capitale le 30 mai prochain. « Allez, quoi, le PSG, bien sûr. Au moins, le PSG va rendre ça un peu fun car je sais qu'il ne faut pas compter sur Arsenal pour ça » a-t-il répondu à Steve Nash, légende de la NBA.