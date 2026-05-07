Wembanyama contre Gobert : Une correction qui relance totalement le choc entre les deux Français en NBA !

Victor Wembanyama a pris sa revanche sur les Minnesota Timberwolves de son compatriote Rudy Gobert. Un + 38 points pour ce match 2 de la demi-finale de la conférence Ouest des Play-Offs. Un Wemby « agressif » d'après l'analyse de Rudy Gobert qui s'est montré plutôt désarmé pendant son point presse après la rencontre face aux journalistes qui l'ont lancé sur Wembanyama.
59 - 35 à la mi-temps. Plus de 20 points séparaient les San Antonio Spurs aux Minnesota Timberwolves à la pause dans la nuit de mercredi à jeudi. Au final, la franchise texane a corrigé les Wolves sur le score de 133-95 pour ce match 2 de la demi-finale de conférence Ouest entre les deux tauliers de l'équipe de France de basket : Victor Wembanyama et Rudy Gobert.
«On s'est fait agresser au premier match, on voulait agresser au second»
Malgré son record de contres dans une rencontre de Play-Offs au cours du match 1 (12), Victor Wembanyama s'était incliné avec ses Spurs (102-104). Un résultat difficile à avaler pour le meilleur défenseur de l'année qui a pu remettre les pendules à l'heure ces dernières heures avec 19 points, 15 rebonds et 2 passes en près de 26 minutes passées sur le parquet du Frost Bank Center. En conférence de presse, le pivot de San Antonio assurait avoir rempli l'objectif que lui et le reste du roster de Mitch Johnson s'étaient fixés. « C'était très important (de se faire respecter). Il y a aussi de l'ego là-dedans. On s'est fait agresser au premier match, on voulait agresser au second ».
«Il faut continuer à le faire travailler autant que possible. Et essayer de le contenir autant que possible»
S'étant incliné face à son compatriote mercredi soir, contrairement à leur première confrontation, Rudy Gobert s'est lui aussi présenté en conférence de presse après la rencontre, quelque peu abattu et sans réelle explication à fournir suite à la défaite des siens. Interrogé sur Victor Wembanyama, Gobzilla a livré son ressenti sur sa performance. « J'ai trouvé qu'il a été agressif lors des deux matchs. Vous savez, il a (il souffle) réussi quelques tirs de plus ce soir. Et il a pris quelques rebonds offensifs dès le début. Je pense que ça l'a mis en confiance. Je trouve qu'il a joué comme il fallait. Il faut continuer à le faire travailler autant que possible. Et essayer de le contenir autant que possible ».