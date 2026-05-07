Wembanyama contre Gobert : Une correction qui relance totalement le choc entre les deux Français en NBA !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama a pris sa revanche sur les Minnesota Timberwolves de son compatriote Rudy Gobert. Un + 38 points pour ce match 2 de la demi-finale de la conférence Ouest des Play-Offs. Un Wemby « agressif » d'après l'analyse de Rudy Gobert qui s'est montré plutôt désarmé pendant son point presse après la rencontre face aux journalistes qui l'ont lancé sur Wembanyama.

59 - 35 à la mi-temps. Plus de 20 points séparaient les San Antonio Spurs aux Minnesota Timberwolves à la pause dans la nuit de mercredi à jeudi. Au final, la franchise texane a corrigé les Wolves sur le score de 133-95 pour ce match 2 de la demi-finale de conférence Ouest entre les deux tauliers de l'équipe de France de basket : Victor Wembanyama et Rudy Gobert.

«On s'est fait agresser au premier match, on voulait agresser au second» Malgré son record de contres dans une rencontre de Play-Offs au cours du match 1 (12), Victor Wembanyama s'était incliné avec ses Spurs (102-104). Un résultat difficile à avaler pour le meilleur défenseur de l'année qui a pu remettre les pendules à l'heure ces dernières heures avec 19 points, 15 rebonds et 2 passes en près de 26 minutes passées sur le parquet du Frost Bank Center. En conférence de presse, le pivot de San Antonio assurait avoir rempli l'objectif que lui et le reste du roster de Mitch Johnson s'étaient fixés. « C'était très important (de se faire respecter). Il y a aussi de l'ego là-dedans. On s'est fait agresser au premier match, on voulait agresser au second ».