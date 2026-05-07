Blessure d'Antoine Dupont : Le «trauma accidentel» qu'il n'avait pas vu venir...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'année dernière, Antoine Dupont a vécu la deuxième rupture des ligaments croisés du genou de sa carrière. Une nouvelle épreuve pour le capitaine du XV de France et star du Stade toulousain rendue encore plus difficile à cause d'un accident survenu pendant sa rééducation qu'il n'avait pas vu venir. Il s'est expliqué il y a quelques mois à L'Equipe Magazine.

Le 8 mars 2025, Antoine Dupont quittait la pelouse épaulé de deux membres du staff médical du groupe tricolore pendant la victoire du XV de France face à l'Irlande (42-27). La faute à un déblayage rugueux en sortie de ruck qui a engendré la blessure du demi de mêlée et capitaine des Bleus. Résultat : rupture des ligaments croisés du genou droit qui l'a éloigné des terrains jusqu'à la toute fin de l'année 2025. Rien que ça. En janvier dernier, Antoine Dupont revenait sur cette épreuve douloureuse à vivre pour L'Equipe Magazine. « Je n'ai pas été épargné par les blessures. Il faut arriver à en ressortir du positif, ça rend plus fort mentalement. Vivre des choses compliquées, ça permet de relativiser et de se nourrir d'enthousiasme et d'énergie quand on revient ».

«À un moment, être tout seul, tous les jours, c'est très pesant, on en a marre» Cette rééducation longue et douloureuse a cependant été contrariée par un accident bête avec un poids qui a retardé la convalescence d'Antoine Dupont. « La solitude d'une blessure nourrit le doute de ne jamais pouvoir revenir à haut niveau ? Oui, bien sûr. Ma rééducation a eu des étapes compliquées, même si j'étais déjà passé par là. ça a été beaucoup plus douloureux les premières semaines à cause du trauma accidentel : un poids m'a cassé le genou. Ça a engendré beaucoup de gonflements, de douleurs pré et postopératoires. Durant les premiers mois de rééduc, j'ai eu du mal à récupérer ce retard pris au début, ça a été très compliqué et très douloureux. En sport collectif, on est habitué à s'entraîner avec les copains, à être dehors... À un moment, être tout seul, tous les jours, c'est très pesant, on en a marre ».