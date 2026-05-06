NBA : «C’était illégal», le record de Victor Wembanyama est déjà remis en cause !

Des blocks illégaux de la part de Victor Wembanyama ? Dans la nuit de lundi à mardi, le pivot des San Antonio Spurs a signé une performance historique avec 12 contres dans ce match de Play-Offs perdu face aux Minnesota Timberwolves (102-104). Le head coach de la franchise a cependant pesté face aux médias car quelques-uns d’entre eux n’auraient pas dû être validés, changeant drastiquement l’issue de la rencontre.
En avril dernier, avant de disputer ses premiers Play-Offs avec les San Antonio Spurs face aux Portland Blazers (4-1), Victor Wembanyama était bien évidemment débordant d’ambitions en interview. « Je ne peux pas m'empêcher de rêver au titre de champion, bien sûr. Mais il faut rester dans le moment. Avant même de penser au match 1, je dois d'abord penser à me présenter tous les jours à la salle d'entraînement de la bonne manière : m'entraîner, travailler les préparatifs, me concentrer sur le scouting ».
«Il y en avait au moins quatre qui étaient des goaltendings, peut-être même un cinquième»
Celui qui a été élu meilleur défenseur de l’année en saison régulière a confirmé son statut ces dernières heures pendant la défaite des Spurs face aux Minnesota Timberwolves (102-104). Au cours de ce court revers, Wembanyama a signé une performance individuelle historique avec 12 contres. Du jamais vu dans un match de Play-Offs. Néanmoins, l’entraîneur de la franchise de Rudy Gobert a crié au scandale après l’entraînement de mardi. « Évidemment, c’était une soirée historique, mais quand on a revu les actions, il y en avait au moins quatre qui étaient des goaltendings, peut-être même un cinquième. C’est un peu inquiétant qu’aucun n’ait été sifflé ».
«Ça représente aussi environ 33 % de ses contres qui seraient en réalité des goaltendings non sifflés»
« Disons qu’il y en en avait quatre, donc ça fait huit points. La valeur de huit points dans un match NBA est énorme. Ça représente aussi environ 33 % de ses contres qui seraient en réalité des goaltendings non sifflés ». Pour autant, Chris Finch a pris le soin de faire savoir par le biais d'un discours rapporté par Basketsession que les Minnesota Timberwolves ne déposeront pas pour autant de réserve auprès de la NBA bien que plusieurs contres illégaux de Victor Wembanyama aient été tolérés selon eux. « Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de le signaler. C’est assez évident quand on regarde les images. Je suis sûr que la ligue fait sa propre évaluation de ces matches. Nous n’avons pas envoyé de clips (ces fameux clips vidéos que les équipes envoient parfois à la NBA pour démontrer qu’elles ont été lésées) depuis le début des playoffs et nous ne le ferons pas ».