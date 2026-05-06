NBA : «C’était illégal», le record de Victor Wembanyama est déjà remis en cause !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Des blocks illégaux de la part de Victor Wembanyama ? Dans la nuit de lundi à mardi, le pivot des San Antonio Spurs a signé une performance historique avec 12 contres dans ce match de Play-Offs perdu face aux Minnesota Timberwolves (102-104). Le head coach de la franchise a cependant pesté face aux médias car quelques-uns d’entre eux n’auraient pas dû être validés, changeant drastiquement l’issue de la rencontre.

En avril dernier, avant de disputer ses premiers Play-Offs avec les San Antonio Spurs face aux Portland Blazers (4-1), Victor Wembanyama était bien évidemment débordant d’ambitions en interview. « Je ne peux pas m'empêcher de rêver au titre de champion, bien sûr. Mais il faut rester dans le moment. Avant même de penser au match 1, je dois d'abord penser à me présenter tous les jours à la salle d'entraînement de la bonne manière : m'entraîner, travailler les préparatifs, me concentrer sur le scouting ».

«Il y en avait au moins quatre qui étaient des goaltendings, peut-être même un cinquième» Celui qui a été élu meilleur défenseur de l’année en saison régulière a confirmé son statut ces dernières heures pendant la défaite des Spurs face aux Minnesota Timberwolves (102-104). Au cours de ce court revers, Wembanyama a signé une performance individuelle historique avec 12 contres. Du jamais vu dans un match de Play-Offs. Néanmoins, l’entraîneur de la franchise de Rudy Gobert a crié au scandale après l’entraînement de mardi. « Évidemment, c’était une soirée historique, mais quand on a revu les actions, il y en avait au moins quatre qui étaient des goaltendings, peut-être même un cinquième. C’est un peu inquiétant qu’aucun n’ait été sifflé ».