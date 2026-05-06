Un mois après la dernière course, la F1 est de retour : Max Verstappen pousse déjà un premier coup de gueule à Miami !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après deux annulations de Grands Prix au Moyen Orient, zone à risque pour des conflits géopolitiques, la Formule 1 était de retour à Miami le week-end dernier. Comme avant la trêve forcée, c’est l’écurie allemande Mercedes qui s’est imposée grâce à son pilote Kimi Antonelli. Néanmoins, Max Verstappen a intégré le top 5 pour la première fois de la saison au volant d’une monoplace Red Bull qu’il apprécie plus qu’avant la pause. Néanmoins, son ressentiment envers la nouvelle réglementation est toujours bien présent.

« Je ne me suis jamais senti à l’aise avec la configuration de la voiture. Et je pense qu’au cours des dernières semaines, l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour essayer d’apporter des améliorations à la monoplace et faire en sorte que je me sente plus à l’aise avec de nombreux aspects de la voiture, et cela porte vraiment ses fruits ». Voici le constat clair dressé par Max Verstappen à Miami le week-end dernier. Avec la nouvelle réglementation et les nouvelles monoplaces du paddock, la quadruple champion du monde de F1 n’avait pas intégré le moindre top 5 lors des trois premiers Grands Prix.

«Ce que j’ai dit précédemment sur le règlement reste inchangé» Un mois après le Japon, la Formule 1 était de retour à Miami avec un Grand Prix le 3 mai dernier en raison des annulations des courses à Bahreïn et en Arabie saoudite au vu du contexte géopolitique. Pendant cette pause forcée, Red Bull a opéré quelques ajustements sur le RB22 pour le plus grand plaisir du Néerlandais. « Je peux enfin piloter comme je le souhaite, notamment au niveau de mes coups de volant, et cela aide beaucoup ». Toutefois, pour ce qui est du règlement de la FIA, il en est toujours grandement insatisfait. « Ce que j’ai dit précédemment sur le règlement reste inchangé. Cela s’est un peu amélioré. Les batailles en elles-mêmes, je ne pense pas qu’elles aient massivement changé. En qualifications, certaines choses ont évolué. C’était un pas dans la bonne direction ».