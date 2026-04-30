Rusher Race : Le nouveau défi fitness qui transforme Bordeaux en arène sportive

La rédaction

Bordeaux s'apprête à accueillir un événement inédit le 30 mai prochain : la Rusher Race. Inspirée par le succès fulgurant de l’Hyrox, cette compétition de fitness hybride pose ses valises à La Cité Bleue pour une expérience intense mêlant endurance et renforcement musculaire.

Si 270 millions de personnes fréquentent aujourd'hui une salle de sport dans le monde, peu de compétitions leur étaient jusqu'alors dédiées. C’est pour combler ce vide que la Rusher Race voit le jour. Surfant sur la tendance des courses hybrides - qui comptent déjà 600 000 adeptes mondialement, dont 50 000 en France - ce nouveau format s'installe dans un lieu atypique et urbain de Bordeaux, promettant de bousculer les codes du fitness classique.

Un défi pour tous, de l'élite aux "neo-mums" La force de cet événement réside dans son accessibilité. Que vous soyez un athlète chevronné ou un amateur passionné, la Rusher Race est conçue pour tous les niveaux. Un message porté avec conviction par Alexia Dubié, ancienne basketteuse professionnelle de 36 ans.Huit mois après son accouchement, la coach sportive et compagne de Jean-Baptiste Dubié (UBB) s'est fixé pour objectif de terminer sa première course hybride. À travers ce défi, elle souhaite prouver que la réappropriation du corps après la maternité est possible, tout en rappelant l'importance de respecter la transformation subie par l'organisme : un message fort qui résonne auprès de toute une nouvelle génération de sportives.