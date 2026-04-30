Danse avec les Stars : Laure Manaudou avec son ancien partenaire à un concert, les photos sur Instagram !

Amadou Diawara

Après son frère, Florent, Laure Manaudou a participé à la dernière saison de Danse avec les Stars. En couple avec Christian Millette dans l'émission, l'ancienne nageuse a été éliminée à l'issue du septième prime. Malgré tout, elle est restée proche de son ancien partenaire. En effet, Laure Manaudou et Christian Millette sont allés ensemble au concert de Charlotte Cardin.

Après la finale de Florent Manaudou lors de la saison 14, Laure Manaudou a participé à la 15ème édition de l'émission Danse avec les Stars. Faisant équipe avec Christian Millette, l'ancienne nageuse a eu moins de réussite que son frère. En effet, Laure Manaudou a été éliminée du programme de TF1 à l'issue du septième prime. Malgré tout, elle a eu le temps de nouer une très belle complicité avec son ancien partenaire de danse.

Laure Manaudou et Christian Millette étaient à Bordeaux vendredi Après leur élimination à Danse avec les Stars, Laure Manaudou et Christian Millette ont fait passer un message fort sur TF1. « Je vais essayer de ne pas trop pleurer... Je voulais avant tout remercier Christian. Il m’a fait beaucoup avancer dans la danse, mais aussi dans ma vie. Ma plus grande victoire est de l’avoir rencontré. J’ai gagné un ami, j’ai fait de belles rencontres. Merci Christian du fond du cœur. Je ne sais pas trop quoi lui dire, je l’aime tellement fort. Il m’a fait évoluer et tout ce que j’ai appris à Danse avec les stars, je m’en servirai pour ma vie. Merci », a confié l'ancienne sportive de 39 ans. « Merci beaucoup, je suis très reconnaissant d’être venu sur cette saison pour te rencontrer, danser avec toi, pour tous les fous rires, de m’avoir amené sur le Bassin [d’Arcachon, où vit Laure Manaudou]. C’était la grande séduction, peut-être que j’y habiterai un jour ! Merci pour tout car franchement, c’est une rencontre... Tu es devenue une grande amie pour moi. Je reviens très vite sur le Bassin ! », a répondu le danseur professionnel.