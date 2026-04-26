Du rugby au foot : Antoine Dupont sait tout faire, la démonstration sur Instagram !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Référence du rugby français et mondial, Antoine Dupont a acquis une grosse notoriété ces dernières années dans le paysage du sport tricolore. Considéré comme le meilleur joueur du monde dans l'ovalie, le demi de mêlée du XV de France et du Stade toulousain n'est pas perdu avec un ballon de foot. Dans le cadre d'une opération marketing, Dupont l'a prouvé et c'est disponible sur les réseaux sociaux.

Samedi soir, le Toulouse FC recevait l'AS Monaco au Stadium (2-2). Dans la ville rose, le TFC a troqué le temps d'une soirée son traditionnel maillot violet pour arborer une tunique spéciale : le Capitolium. Une collaboration unique entre le Toulouse FC et le Stade toulousain, les deux équipes professionnelles de la ville au foot en Ligue 1 et au rugby en Top 14.

Dupont avec le maillot Capitolium sur les épaules et un ballon de football aux pieds Pour l'occasion, les joueurs du Stade toulousain ont pris part à un shooting photo avec les tenues et des ballons de foot. La star de l'équipe d'Ugo Mola qui n'est autre qu'Antoine Dupont s'est bien évidemment prêtée au jeu. Arborant le maillot spécial, le demi de mêlée a troqué son ballon ovale pour le ballon rond et a démontré une certaine aisance balle au pied se lançant dans une série de jongles filmée par le community manager de l'équipe toulousaine.