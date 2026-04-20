Départ de Benatia : «A-t-il le caractère pour être directeur sportif ?», Laure Boulleau s'interroge sur son avenir après l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a raté sa première représentation à Lorient (0-2) après le stage de cohésion à Marbella entre les joueurs et le staff technique d'Habib Beye. Il n'en fallait pas plus pour faire sortir Medhi Benatia de ses gonds en zone mixte. Une sortie médiatique qui a poussé Laure Boulleau à tirer un constat alarmant au sujet de l'OM et surtout de Benatia.

C'était un secret de polichinelle certes, mais son départ a été officialisé pour la fin de saison le vendredi 10 avril dernier par le propriétaire Frank McCourt. Le grand patron de l'OM a affirmé que Medhi Benatia se retirera de son rôle de directeur de football du club marseillais à ce moment-là. Mais jusqu'à cette date, le dirigeant voulait voir un autre visage que celui de Lorient samedi (défaite 2-0 après le stage de Marbella). Ce qui a engendré un gros coup de gueule de sa part en zone mixte par le biais duquel il n'a pas ménager le vestiaire d'Habib Beye, au contraire.

c'est legendaire, mythique, historique, les mots me manquent pour exprimer à quel point cette interview rentrera de gré ou de force dans l'Histoire du club avec un grand H pic.twitter.com/l3yUOXLd92 — Out Of Context OM (@oContextOM) April 18, 2026

«Pour moi, ça reflète plus les limites de Medhi Benatia» Un jour après les faits, Laure Boulleau a profité du Canal Football Club pour poser la question qui fâche : Medhi Benatia est-il fait pour occuper des fonctions à la direction sportive, lui qui était agent de joueurs avant de recevoir un coup de fil de l'ancien président Pablo Longoria fin 2023. « Il y a l'arrivée du président la semaine dernière qui nous annonçait une nouvelle ère, d'un OM pacifié, et tu te retrouves la semaine d'après avec cette réaction là. Le problème que j'ai avec ça c'est que je ne suis pas sûre que ça aide les joueurs à être plus en confiance, tu n'es pas obligé de le faire devant la presse. Tu peux très bien le dire en face de tes joueurs. Pour moi, ça reflète plus les limites de Medhi Benatia. Je pense que c'est un gars qu'on aime bien parce qu'il connaît très bien le foot. Mais malgré tout, est-ce qu'il a le caractère pour être directeur sportif ? ».