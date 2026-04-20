OM - Habib Beye clashé par un autre coach français : «Lorsqu’il était consultant, il fracassait les entraîneurs»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a concédé une défaite sur la pelouse du FC Lorient qui va indéniablement laisser des traces pour la fin de saison. La responsabilité d'Habib Beye est notamment pointée du doigt par de nombreux observateurs, dont cet ancien entraîneur de Ligue 1 qui ne manque pas de rappeler que le coach de l'OM donnait beaucoup de leçons lorsqu'il était consultant sur Canal +.

Sèchement battu sur le score de 2-0 samedi après-midi à Lorient, l'OM n'est toujours pas sur le podium à quelques journées de la fin du championnat, alors que la qualification pour la prochaine Ligue des Champions s'avère être l'objectif ultime qui a été fixé à Habib Beye sur cette fin de saison. Au-delà du résultat, c'est surtout le contenu du match proposé par les Marseillais qui interpelle, et Pascal Dupraz s'est lâché sur les méthodes de Beye à l'OM au micro de RMC.

Mercato - OM : Greenwood, Gouiri, Paixao... La catastrophe qui va les pousser vers la sortie ? https://t.co/dx58rdmPTu — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

« Il nous explique tellement les choses que je ne comprends... » « De son jeu, on ne voit rien, pourtant il nous explique les choses. Il nous les explique tellement que je ne comprends rien du tout. C’est peut-être le football contemporain. Les demi-espaces, les box, les compositions hybrides, bon hybride apparemment, ça ne dure pas beaucoup de kilomètres hein. Mets nous un peu de diesel, un peu d’essence. Parle nous vrai et mets une équipe qui rentre dans l’équipe adverse et montre sa supériorité », lâche l'ancien entraîneur qui a notamment officié à Evian, Toulouse ou encore l'ASSE en Ligue 1. Et Pascal Dupraz laisse paraitre comme un sentiment de revanche envers Habib Beye dans son discours, alors que l'ancien coach de l'OM a longtemps été consultant sur Canal +.