«Quand il était consultant, il n’oubliait pas de nous fracasser» : Pascal Dupraz règle ses comptes avec Habib Beye

Au lendemain de la défaite de l’OM sur la pelouse de Lorient (2-0), Pascal Dupraz n’a pas raté l’occasion de s’en prendre à Habib Beye. Estimant que ce dernier, du temps où il était consultant, ne se privait pas de critiquer ses confrères, celui de RMC lui a rendu la pareille ce dimanche.
À cinq journées de la fin du championnat et en pleine course à la Ligue des champions, on s’attendait à voir une équipe de l’OM remontée à bloc samedi pour son déplacement à Lorient (2-0). Il n’en a rien été. C’est à se demander ce que les Olympiens ont fait pendant leur semaine en stage à Marbella, censée leur permettre de préparer au mieux cette rencontre et lancer leur sprint final, eux qui pourraient perdre gros ce dimanche si leurs poursuivants profitent de leur faux pas au Moustoir.
« Il nous les explique tellement que moi je comprends rien du tout »
Si l'attitude des joueurs de l’OM, notamment de certains cadres tels que Pierre-Emile Hojbjerg ou Leonardo Balerdi, peut clairement être critiquable, c’est plutôt sur Habib Beye que Pascal Dupraz a porté son attention. « J’en viens au jeu, on voit rien. Pourtant, dieu sait qu’Habib Beye nous explique les choses. Il nous les explique tellement que moi je comprends rien du tout. C’est peut-être le football contemporain, je ne comprends rien. Les demi-espaces, les boxs, pas les boxs, les compositions d’équipe avec des schémas hybrides. Hybride apparemment, ça ne dure pas beaucoup de kilomètres, mets nous un peu de diesel, un peu d’essence, mais parle-nous vrai. Mets-nous une équipe qui rentre dans l’équipe adverse et qui montre sa supériorité », a déclaré l’ancien entraîneur de Toulouse, Caen ou bien l’ASSE, qui n’a pas oublié certains commentaires qu’a pu faire Habib Beye du temps où il était consultant.
« Il n’oubliait pas de nous fracasser nous les entraîneurs français »
« Je suis désolé de parler comme ceci d’un confrère, je ne devrais pas, mais c’est fatigant. D’autant que ce confrère, quand il était consultant, il n’oubliait pas de nous fracasser nous les entraîneurs français qui étions si fébriles, si peureux, qui n’avions pas beaucoup d’idées. Depuis qu’il est là, il a perdu quatre matchs et il en a gagné quatre en Ligue 1. Il a régressé par rapport à son prédécesseur qui lui avait fait 56% de victoires sur les 55 matchs de Ligue 1 que l’OM avait disputé sous sa responsabilité. L’Olympique de Marseille part dans tous les sens, je suis désolé. Dans tous les sens, sauf dans le bon, celui qui va droit au but », a ajouté Pascal Dupraz.