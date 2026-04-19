«Quand il était consultant, il n’oubliait pas de nous fracasser» : Pascal Dupraz règle ses comptes avec Habib Beye

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au lendemain de la défaite de l’OM sur la pelouse de Lorient (2-0), Pascal Dupraz n’a pas raté l’occasion de s’en prendre à Habib Beye. Estimant que ce dernier, du temps où il était consultant, ne se privait pas de critiquer ses confrères, celui de RMC lui a rendu la pareille ce dimanche.

À cinq journées de la fin du championnat et en pleine course à la Ligue des champions, on s’attendait à voir une équipe de l’OM remontée à bloc samedi pour son déplacement à Lorient (2-0). Il n’en a rien été. C’est à se demander ce que les Olympiens ont fait pendant leur semaine en stage à Marbella, censée leur permettre de préparer au mieux cette rencontre et lancer leur sprint final, eux qui pourraient perdre gros ce dimanche si leurs poursuivants profitent de leur faux pas au Moustoir.

💥Dupraz ne mâche pas ses mots sur Beye après la défaite au Moustoir: "De son jeu, on ne voit rien pourtant il nous explique les choses. Il nous les explique tellement que je ne comprends rien ! Lorsqu'il était consultant, il ne manquait pas de fracasser les entraîneurs français" pic.twitter.com/uh7kyymuPw — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) April 19, 2026

« Il nous les explique tellement que moi je comprends rien du tout » Si l'attitude des joueurs de l’OM, notamment de certains cadres tels que Pierre-Emile Hojbjerg ou Leonardo Balerdi, peut clairement être critiquable, c’est plutôt sur Habib Beye que Pascal Dupraz a porté son attention. « J’en viens au jeu, on voit rien. Pourtant, dieu sait qu’Habib Beye nous explique les choses. Il nous les explique tellement que moi je comprends rien du tout. C’est peut-être le football contemporain, je ne comprends rien. Les demi-espaces, les boxs, pas les boxs, les compositions d’équipe avec des schémas hybrides. Hybride apparemment, ça ne dure pas beaucoup de kilomètres, mets nous un peu de diesel, un peu d’essence, mais parle-nous vrai. Mets-nous une équipe qui rentre dans l’équipe adverse et qui montre sa supériorité », a déclaré l’ancien entraîneur de Toulouse, Caen ou bien l’ASSE, qui n’a pas oublié certains commentaires qu’a pu faire Habib Beye du temps où il était consultant.