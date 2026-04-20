Trois joueurs se blessent : Une erreur d'Habib Beye qui fait mal à l'OM ?

Amadou Diawara

Depuis son arrivée à l'OM le 18 février, Habib Beye a tenté de relancer son équipe sur le plan physique. En quête d'intensité, le coach marseillais a dirigé des séances d'entrainement plus fatigantes que celles de Roberto De Zerbi. Toutefois, certains estiment que cette charge de travail élevée a provoqué des alertes musculaires chez certains joueurs.

Alors que les résultats de l'OM étaient en dents de scie cette saison, Roberto De Zerbi a quitté son poste d'entraineur le 10 février. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », avait communiqué le club marseillais sur son site officiel.

Mercato - OM : Le départ de Mason Greenwood bientôt acté par... un transfert à 115M€ au PSG ? https://t.co/JeruJ6b6Q3 — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

Beye provoque des blessures à l'OM ? Huit jours plus tard, Habib Beye a pris la place de Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM. En effet, le club de Frank McCourt a officialisé la nouvelle sur son site officiel le 18 février. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle d’Habib Beye », peut-on lire. Toutefois, Habib Beye est peut-être à l'origine d'un problème à Marseille depuis son arrivée.