Rayan Cherki aussi cher qu’un joueur de l’OM, le parallèle de Bertrand Latour dans le CFC !

Axel Cornic

Annoncé comme un crack depuis son plus jeune âge, Rayane Cherki a passé un cap l’été dernier en quittant l’Olympique Lyonnais pour rejoindre Manchester City, dans un transfert à 36,5M€. Et pour le moment son aventure de l’autre côté de La Manche est un franc succès, avec certains observateurs qui osent faire des parallèles avec d’autres recrues... comme celles de l’Olympique de Marseille.

Il n’a que 22 ans, mais on a l’impression de le connaitre depuis toujours. Il faut dire que Rayan Cherki est attendu depuis son plus jeune âge, puisqu’il était annoncé comme la nouvelle pépite du centre de formation de l’OL. Et s’il a réalisé de belles choses dans son club de cœur, c’est bien à Manchester City qu’il semble exploser.

« Cherki ? C'est quasiment le transfert de Paixão, ce n'est pas grand-chose » Avec 10 buts et 13 passes décisives, l’international français réalise une très belle première saison en Premier League. Il a d’ailleurs été l’un des acteurs importants du choc face à Arsenal ce dimanche, qui a relancé Manchester City dans la course au titre, en marquant le premier but de son équipe (2-1). De quoi faire sourire en France, avec Bertrand Latour qui l’a d’ailleurs comparé à Igor Paixão, plus grosse recrue de l’histoire de l’OM... auteur de six buts en Ligue 1. « La bonne affaire de City à 37M€ avec Cherki ? C'est quasiment le transfert de Paixão, ce n'est pas grand-chose » a fait remarquer le journaliste de Canal+.