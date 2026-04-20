Rayan Cherki - «On a fait une très bonne affaire avec Lyon» : Des mois après son transfert, Haaland a toujours du mal à y croire

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Insatiable buteur de Manchester City, Erling Braut Haaland s'est montré bien évidemment heureux d'avoir près de lui un pourvoyeur de ballons tel que Rayan Cherki. Une « très bonne affaire » de 37M€ conclue l'été dernier avec l'OL qui rend très heureux le Norvégien. Un sentiment partagé sur Canal+ après la victoire contre Arsenal dimanche (2-1).

Ce dimanche, Rayan Cherki a inscrit son 10ème but de sa saison avec Manchester City. Et de quelle manière. En signant un numéro d'équilibriste dans la défense d'Arsenal entre Declan Rice et Gabriel entre autres, l'international français a ouvert le score à l'Etihad dans ce choc qui pourrait bien décider de la course au titre de champion d'Angleterre. Victoire des Skyblues face aux leaders de Premier League à domicile : 2-1.

"J'adore jouer avec Rayan Cherki, ON A FAIT UNE TRÈS BONNE AFFAIRE AVEC LYON !" 😅



Erling Haaland est un fan de Rayan Cherki 🤩#MCIARS | #PremierLeague pic.twitter.com/m5L5RbJbG1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 19, 2026

«On est très chanceux, je suis heureux de jouer avec lui» Rayan Cherki continue d'être sur son petit nuage après ses deux passes décisives contre Chelsea et face à Liverpool en quart de finale de FA Cup. L'autre buteur du jour face à Arsenal a accepté de prendre la parole aux côtés de Robert Pirès et de Joris Sabi sur le plateau bord terrain de Canal+ à l'Etihad Stadium. L'occasion pour lui de s'enflammer au sujet du milieu de terrain offensif de City recruté pour 37M€ à la dernière intersaison en provenance de l'OL. « Rayan on l'a vu dès qu'il est arrivé au club. Il n'a pas joué tous les matchs cette saison, mais il a toujours montré de la qualité. J'adore l'avoir avec moi, on a fait une très bonne affaire avec Lyon, on est très chanceux, je suis heureux de jouer avec lui. Il a quelque chose de très spécial qui est compliqué à comprendre, ce flair ».