Le record de Dimitri Payet en ligne de mire : L’objectif que s’est fixé Rayan Cherki avec Manchester City

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le week-end dernier lors de la victoire de Manchester City face à Chelsea (0-3), Rayan Cherki a atteint la barre des 10 passes décisives en Premier League, une première pour un joueur français depuis Dimitri Payet avec West Ham en 2015-2016. Le meneur de jeu des Citizens ne veut pas en rester là et s’est fixé pour objectif de battre un record établi pour son compatriote.

Avec deux passes décisives à son actif, Rayan Cherki a été un des grands artisans du succès de Manchester City sur la pelouse de Chelsea (0-3) le week-end dernier. Le joueur formé à l’OL en totalise désormais 10 en Premier League depuis le début de la saison. Il faut remonter à Dimitri Payet en 2015-2016 avec West Ham pour retrouver le dernier joueur français à atteindre cette barre dans le championnat anglais.

Ces joueurs qui ont mis 10 passes décisives ou plus pour leur 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 de Premier League, au 21e siècle ! 🎯 🔥



🇪🇸 Juan Mata (2011-2012) : 13

🇩🇪 Mesut Özil (2013-2014) : 10

🇦🇷 Angel Di Maria (2014-15) : 10

🇫🇷 𝗗𝗜𝗠𝗜𝗧𝗥𝗜 𝗣𝗔𝗬𝗘𝗧 (2015-16) : 12

🇫🇷… pic.twitter.com/ylSdPoiTok — Footballogue (@Footballogue) April 14, 2026

« Seul lui peut inventer des passes comme celle pour Guéhi » « Rayan a un talent exceptionnel, mais pour jouer proche d'Erling Haaland et des ailiers, pas de Gianluigi Donnarumma comme avant la pause. Je lui ai dit à la mi-temps : "Joue plus haut, pour valoriser ton génie !" Quand il aura pleinement assimilé qu'il doit être constant pendant 95 minutes, ce sera vraiment un joueur unique. Seul lui peut inventer des passes comme celle pour Guéhi... », a salué Pep Guardiola, qui comptera très certainement sur Rayan Cherki ce dimanche pour la réception d’Arsenal, une rencontre décisive dans la course au titre.