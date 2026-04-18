Neymar fan de Rayan Cherki : L'ancienne star du PSG déclare sa flamme à l'international français !

Alexis Brunet

Même si c’est moins le cas maintenant, Neymar a pendant de nombreuses années fait partie des meilleurs joueurs du monde. Le Brésilien est réputé comme étant un grand dribbleur et il a d’ailleurs révélé le nom des joueurs qui lui ressemblent et donc il est fan. L’ancien joueur du PSG a notamment cité un certain Rayan Cherki.

Du haut de ses 34 ans, Neymar n’évolue plus en Europe. Depuis 2025, le Brésilien est retourné dans son pays et il joue au sein de son club formateur Santos. L’ancien attaquant du PSG essaie de retrouver son niveau d’antan, afin de se faire une place dans la liste de Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde.

Neymar e torcedores do Santos discutiram na beira do campo da Vila Belmiro, nesta terça-feira (14), após o empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, na segunda rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana.#SulAmericanaNaESPN #Santos #DeportivoRecoleta pic.twitter.com/85P9NfinYh — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) April 15, 2026

« On voit très peu de joueurs spéciaux avec le ballon » Même à 34 ans, Neymar reste un joueur très doué techniquement et cela ne devrait pas changer jusqu’à la fin de sa carrière. Toutefois, les profils comme celui du Brésilien sont rares et cela le rend triste, comme il l’a confié à Ziggo Sport. « Le football a maintenant changé. Aujourd’hui, on voit très peu de joueurs spéciaux avec le ballon, comme Vini Jr, Rodrygo, Rayan Cherki, ce n'est qu'une poignée. Le football est maintenant plus axé sur la puissance et l'intensité. C'est pourquoi on perd toute une génération de joueurs spéciaux avec le ballon : les dribbleurs. Quand tu commences à travailler ta force à la place, tu perds une partie de ton talent. »