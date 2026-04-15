«Tu es un peu gros» : La provocation qui fait disjoncter Neymar !

Alexis Brunet

En ce moment, Neymar évolue du côté de Santos et il essaie de retrouver son niveau d’antan pour pouvoir participer à la Coupe du monde. Carlo Ancelotti pourrait bien faire appel à l’ancien joueur du PSG qui s’est distingué dernièrement pour une embrouille avec l’un de ses supporters alors même qu’il venait de marquer un but.

La Coupe du monde 2026 sera assurément la dernière danse de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. À 38 et 41 ans, les deux hommes vont tenter de remporter un ultime trophée pour rentrer encore un peu plus dans la légende. Pas appelé en équipe du Brésil dernièrement, Neymar rêve lui aussi d’être présent pour cette compétition.

Neymar e torcedores do Santos discutiram na beira do campo da Vila Belmiro, nesta terça-feira (14), após o empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, na segunda rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana.#SulAmericanaNaESPN #Santos #DeportivoRecoleta pic.twitter.com/85P9NfinYh — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) April 15, 2026

Neymar s’embrouille avec un supporter Même si Neymar (34 ans) est un peu plus jeune que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, 2026 pourrait être la dernière Coupe du monde de sa carrière. Revenu dans son pays en 2025 et plus précisément du côté de Santos, l’attaquant tente de retrouver son lustre d’antan pour être rappelé en sélection par Carlo Ancelotti. Pour le moment cela n’est pas encore le cas, mais l’ancien joueur du PSG fait tout de même parler de lui. Buteur lors de la rencontre face à Recoleta en Copa Sudamericana (1-1), il s’est pris la tête avec un supporter. « Tu aurais dû t'entraîner davantage. Tu es un peu gros, p***** ! », a déclaré ce dernier. Ce à quoi l’ex-Barcelonais a répliqué : « Je dois tout faire ? Tais-toi ! Je suis capricieux ? Je donne ma vie ici ! Respecte ! »