Mercato - PSG : Un proche de Neymar aurait pu remplacer Kylian Mbappé, il annonce des contacts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant plusieurs années, le cas Kylian Mbappé a largement été commenté au PSG. Tous les étés sont départ était annoncé, ce qui poussait la direction du club de la capitale à anticiper un transfert de sa star en allant chercher sur le marché son remplaçant. Dans cette optique, un proche de Neymar avait été contacté.

Lorsqu'il était au PSG, Kylian Mbappé cristallisait l'attention, surtout lors du mercato estival. Quasiment à chaque fois, l'attaquant français était annoncé sur le départ, notamment dans le cadre d'un transfert vers le Real Madrid. Finalement, il aura fallu attendre 2024 pour qu'il parte officiellement en Espagne. Cependant, le PSG a visiblement toujours anticipé un éventuel départ de sa star en préparant son remplacement puisque Richarlison, très proche de Neymar dont il est fan, révèle avoir été contacté à plusieurs reprises par le PSG pour remplacer Kylian Mbappé.

🚨 « 𝗝’𝗔𝗜 𝗧𝗔𝗧𝗢𝗨𝗘́ 𝗟𝗘 𝗩𝗜𝗦𝗔𝗚𝗘 𝗗𝗘 𝗡𝗘𝗬𝗠𝗔𝗥 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗠𝗢𝗡 𝗗𝗢𝗦 » 🤩



Richarlison 🇧🇷 raconte ses contacts avec le PSG et son amour pour Neymar 🇧🇷 :



« 𝗝’𝗔𝗜 𝗘𝗨 𝗣𝗟𝗨𝗦𝗜𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗥𝗘𝗣𝗥𝗜𝗦𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔𝗖𝗧𝗦 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚. ❤️💙



𝗔̀… pic.twitter.com/ufvKauZKnm — Actu Foot (@ActuFoot_) April 11, 2026

Richarlison aurait pu succéder à Mbappé ! « J’ai eu à plusieurs reprises des contacts avec le PSG. A chaque fois que Mbappé était sur le départ, ils (les dirigeants) me sollicitaient. Une fois, mon représentant est même allé discuter dans les bureaux à Paris. Je voulais y aller, on en parlait ensemble avec Neymar lors des rassemblements de la Seleçao. Ça n’a pas marché, malheureusement, c’est dommage. Ça aurait été incroyable de jouer à Paris avec lui et les autres Brésiliens », lance-t-il dans une interview accordée à France Football.