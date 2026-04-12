Mercato - PSG : Un proche de Neymar aurait pu remplacer Kylian Mbappé, il annonce des contacts !

Durant plusieurs années, le cas Kylian Mbappé a largement été commenté au PSG. Tous les étés sont départ était annoncé, ce qui poussait la direction du club de la capitale à anticiper un transfert de sa star en allant chercher sur le marché son remplaçant. Dans cette optique, un proche de Neymar avait été contacté.
Lorsqu'il était au PSG, Kylian Mbappé cristallisait l'attention, surtout lors du mercato estival. Quasiment à chaque fois, l'attaquant français était annoncé sur le départ, notamment dans le cadre d'un transfert vers le Real Madrid. Finalement, il aura fallu attendre 2024 pour qu'il parte officiellement en Espagne. Cependant, le PSG a visiblement toujours anticipé un éventuel départ de sa star en préparant son remplacement puisque Richarlison, très proche de Neymar dont il est fan, révèle avoir été contacté à plusieurs reprises par le PSG pour remplacer Kylian Mbappé.
Richarlison aurait pu succéder à Mbappé !
« J’ai eu à plusieurs reprises des contacts avec le PSG. A chaque fois que Mbappé était sur le départ, ils (les dirigeants) me sollicitaient. Une fois, mon représentant est même allé discuter dans les bureaux à Paris. Je voulais y aller, on en parlait ensemble avec Neymar lors des rassemblements de la Seleçao. Ça n’a pas marché, malheureusement, c’est dommage. Ça aurait été incroyable de jouer à Paris avec lui et les autres Brésiliens », lance-t-il dans une interview accordée à France Football.
«J’ai eu à plusieurs reprises des contacts avec le PSG»
Il faut dire que Richarlison est un immense fan de Neymar comme il l'a ajouté : « J’ai tatoué le visage de Neymar sur mon dos. J’ai aussi Ronaldo et la signature de Pelé. Neymar, je l’aime du fond du cœur. Un jour, Pelé m’avait dit que j’avais fait sourire le Brésil. Venant du Roi, c’était magique. J’ai tatoué cette phrase dans le dos, avec sa dédicace ». Finalement, l'attaquant brésilien n'aura jamais joué avec son idole en club.