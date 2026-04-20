Mercato : Entre le PSG, Barcelone et Arsenal, Julian Alvarez a décidé quel serait son prochain club

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Faisant aujourd'hui le bonheur de l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez pourrait bien ne pas s'éterniser chez les Colchoneros. En effet, malgré un contrat allant jusqu'en 2030, l'Argentin pourrait quitter la capitale espagnole lors du prochain mercato estival. Et alors que Julian Alvarez serait notamment courtisé par le FC Barcelone, le PSG et Arsenal, une préférence se dégagerait dans son esprit pour son prochain club.

Alors que l'Atlético de Madrid va perdre Antoine Griezmann dans quelques semaines, voilà que les Colchoneros pourraient voir partir un deuxième attaquant cet été et pas des moindres. En effet, même s'il est sous contrat jusqu'en 2030, Julian Alvarez pourrait faire ses valises. Cela fait maintenant quelques mois qu'il est question d'un potentiel transfert pour l'Argentin, alors même que la direction de l'Atlético a répété qu'il n'était pas à vendre. L'avenir de Julian Alvarez pourrait donc s'écrire ailleurs que dans la capitale espagnole et ce lundi, Mundo Deportivo en a dit plus sur sa potentielle destination.

Mercato - PSG : Contacts révélés avec un joueur d’Arsenal ! https://t.co/dnyIofvT8o — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

Priorité... au FC Barcelone ? Julian Alvarez a l'embarras du choix pour son avenir puisque le FC Barcelone, Arsenal et le PSG seraient intéressés. Mais quid de la préférence de l'attaquant de l'Atlético de Madrid ? Comme expliqué par le média ibérique, l'Argentin, passé par Manchester City, n'aurait pas forcément envie de revenir en Premier League, ce qui écarterait alors l'option des Gunners. Pour ce qui est de débarquer à Paris, malgré la possibilité de faire partie d'un projet ambitieux et de l'effectif de Luis Enrique, le faible rayonnement de la Ligue 1 à l'international serait visiblement un frein. Julian Alvarez se verrait en revanche très bien chez les Blaugrana, donnant ainsi la priorité à une arrivée en Catalogne. Alors que le Barça estimerait pouvoir facilement se mettre d'accord avec l'Argentin, il faudra en faire de même avec l'Atlético de Madrid pour ce transfert qui pourrait atteindre les 100M€.