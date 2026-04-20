PSG - Transfert d’un attaquant : Une réunion organisée par Luis Campos pour boucler le transfert ?

Axel Cornic

Encore une fois, le Paris Saint-Germain s’est offert une fin de saison bouillante, avec peut-être une nouvelle Ligue des Champions à aller chercher. Mais au sein du club certains préparent déjà le prochain mercato estival qui approche à grands pas, avec Luis Campos qui aurait déjà activé une première piste importante à l’étranger.

Lors des dernières sessions de mercato, Luis Enrique a décidé de très peu recruter, pour garder un effectif intact. Seulement quelques nouveaux joueurs sont arrivés, mais pour le moment on ne peut pas vraiment dire qu’ils aient convaincu. C’est même tout le contraire puisque Lucas Chevalier comme Ilya Zabarny, les deux grosses recrues du PSG l’été dernier, ressemblent de plus en plus à des erreurs de casting.

Mercato - PSG : Contacts révélés avec un joueur d’Arsenal ! https://t.co/dnyIofvT8o — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

La révélation Yan Diomandé Il faudra donc rectifier le tir dès cet été, surtout que la saison qui va toucher à son terme a montré quelques lacunes dans l’effectif parisien. Ainsi, des nombreuses pistes ont déjà commencé à fuiter à quelques semaines du mercato et on retrouve notamment Yan Diomandé, grande révélation du côté du RB Leipzig. Recruté pour seulement 1,5M€ en juillet 2025 du côté de Leganés, l’ailier gauche de 19 ans a crevé l’écran et son prix a logiquement explosé, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue désormais à 75M€... soit 50 fois son prix d’achat après même pas un an.