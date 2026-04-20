Adrien Rabiot manque à l'OM, voilà la preuve !

Amadou Diawara

Après une bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été éjecté par l'OM. En effet, l'international français a été vendu à l'AC Milan lors du dernier mercato estival. Et aujourd'hui, Adrien Rabiot manquerait à l'OM, et ce, parce qu'Habib Beye n'a pas de véritable leader au sein de son vestiaire.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a créé la surprise en signant librement et gratuitement à l'OM, et ce, le 17 septembre de cette année-là. Mais après avoir passé une saison à Marseille, l'international français a quitté le navire précipitamment. A la suite d'une défaite à Rennes le 15 aout dernier, Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe dans le vestiaire de son équipe. Et la direction de l'OM a décidé de vendre les deux joueurs dans la foulée. Si son contrat avec le club olympien arrivait à terme le 30 juin 2026, il a tout de même été vendu à l'AC Milan l'été dernier. Et aujourd'hui, son absence se fait ressentir dans le groupe phocéen.

L’OM l’a viré, Adrien Rabiot se lâche des mois après : «Ça ne méritait pas tout ça» https://t.co/UlaHxYXww5 — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Après la défaite à Lorient, aucun joueur de l'OM n'a élevé la voix Après la défaite de l'OM à Lorient ce samedi, Medhi Benatia a déploré un manque de réaction et de caractère dans le vestiaire de son équipe. « Je ne comptais plus prendre la parole jusqu'à la fin de l'année parce que je pense qu'on a beaucoup trop parlé les six premiers mois (...) mais quand je vois le match qu'on fait aujourd'hui, même si je n'ai pas envie de parler, je suis obligé de venir à la presse, parce que c'est un scandale. C'est un scandale. Tu joues Lorient, qui n'a plus rien à jouer, et tu ne gagnes pas un duel et tu n'as pas une course vers l'avant et tu n'es pas entreprenant, tu ne tentes rien et tu les regardes. Dans le stade, ils font la "ola" parce qu'ils te font un petit pont, crochet... Eh oui, c'est ça la vérité. Quand tu rentres ici, que tu as cinq finales à jouer (les cinq dernières journées, NDLR) pour un objectif de Ligue des champions, ça doit se voir, sauf que ça ne se voit pas. A ton avis, combien sont rentrés dans le vestiaire et ont retourné la table ? Zéro, personne. Tout est nickel, les bouteilles sont bien en place, tout ça. Donc en fait, tu joues à l'Olympique de Marseille, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes ? », a pesté le directeur sportif de l'OM en zone mixte.