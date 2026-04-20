«Si j'étais président...» : Après le coup de gueule de Benatia, Daniel Riolo propose une solution à l’OM

Axel Cornic

Toujours en course pour valider une qualification en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille s’est une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis lors de la 30e journée de Ligue 1. Les hommes d’Habib Beye ont en effet chuté sur la pelouse du FC Lorient (2-0), ce qui a déclenché la colère du directeur sportif Medhi Benatia et a soulevé des nouveaux débats enflammés.

Décidément, ce n’est pas la saison de Marseille. Tout a commencé par une crise et une bagarre à Rennes dès la première journée de Ligue 1, avec les conséquences que l’on connait désormais tous. Il y a ensuite eu une nouvelle catastrophe en plein hiver, qui a emporté sur son passage non seulement l’entraineur Roberto De Zerbi, mais également le président Pablo Longoria. Et pour ne rien arranger, la fin de cette saison s’annonce explosive, avec l’OM qui se retrouve à la sixième place après la défaite face au FC Lorient.

Habib Beye quitte Rennes pour l’OM : La statistique qui fait (très) mal au coach marseillais… https://t.co/CSGwoa8No7 — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

« Tu joues à l'OM, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes » Dès la fin de ce match, Medhi Benatia a pris la parole avec une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir, attaquant frontalement ses propres joueurs. « Combien sont rentrés dans le vestiaire et ont retourné la table ? Zéro » a lancé en zone mixte le directeur sportif de l’OM. « Tout est nickel, les bouteilles sont bien en place. Tu joues à l'OM, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes ». Mais ce coup de gueule ne semble pas forcément être passé, avec des sources proches du club qui parlent d’une cassure toujours plus nette entre la direction et les joueurs.