«Si j'étais président...» : Après le coup de gueule de Benatia, Daniel Riolo propose une solution à l’OM

Toujours en course pour valider une qualification en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille s’est une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis lors de la 30e journée de Ligue 1. Les hommes d’Habib Beye ont en effet chuté sur la pelouse du FC Lorient (2-0), ce qui a déclenché la colère du directeur sportif Medhi Benatia et a soulevé des nouveaux débats enflammés.
Décidément, ce n’est pas la saison de Marseille. Tout a commencé par une crise et une bagarre à Rennes dès la première journée de Ligue 1, avec les conséquences que l’on connait désormais tous. Il y a ensuite eu une nouvelle catastrophe en plein hiver, qui a emporté sur son passage non seulement l’entraineur Roberto De Zerbi, mais également le président Pablo Longoria. Et pour ne rien arranger, la fin de cette saison s’annonce explosive, avec l’OM qui se retrouve à la sixième place après la défaite face au FC Lorient.
« Tu joues à l'OM, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes »
Dès la fin de ce match, Medhi Benatia a pris la parole avec une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir, attaquant frontalement ses propres joueurs. « Combien sont rentrés dans le vestiaire et ont retourné la table ? Zéro » a lancé en zone mixte le directeur sportif de l’OM. « Tout est nickel, les bouteilles sont bien en place. Tu joues à l'OM, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes ». Mais ce coup de gueule ne semble pas forcément être passé, avec des sources proches du club qui parlent d’une cassure toujours plus nette entre la direction et les joueurs.
« J'aimerais que dans les contrats il y ait des sanctions financières pour de telles prestations »
Lors de l’After Foot de ce dimanche soir, Daniel Riolo a évidemment rebondi sur cette déclaration de Medhi Benatia, proposant d’ailleurs une solution assez étonnante à l’OM. « Le discours ne passe plus. Comment tu veux qu'un dirigeant qui a déjà annoncé son départ fasse passer un message ? Que les joueurs soient à ce point démobilisés et affichent ce visage-là, c'est une honte intégrale » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC. « Si j'étais président, j'aimerais que dans les contrats il y ait des sanctions financières pour de telles prestations. Mais on en reparlera demain. Tout le monde est à côté de la plaque ».