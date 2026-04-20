OM - Le coup de gueule de Benatia fait réagir : Sidney Govou tacle le dirigeant marseillais !

Axel Cornic

La défaite sur la pelouse du FC Lorient lors de la 30e journée de Ligue 1 (2-0), a mis le feu à l’Olympique de Marseille, qui se retrouve désormais 6e au classement. Et elle a également provoqué la colère de Medhi Benatia, dont le coup de gueule en zone mixte ne semble pourtant pas convaincre grand monde.

On ne sait plus sur quel pied danser à Marseille. Après les départs de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi, le seul véritable patron du sportif est Medhi Benatia, retenu in extremis par le propriétaire Frank McCourt. Mais lui aussi va quitter l’OM, puisqu’un départ a déjà été annoncé pour la fin de cette saison.

Habib Beye quitte Rennes pour l’OM : La statistique qui fait (très) mal au coach marseillais… https://t.co/CSGwoa8No7 — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

« Est-ce qu'il est légitime pour le dire ? On sait qu'il va partir au mois de juin » Ainsi, lorsqu’il prend la parole après la défaite de l’OM contre le FC Lorient, certains n’ont pas pu empêcher de trouver ça un peu ridicule. « Sa parole nous fait rire, ça alimente nos débats, mais après il faut voir le côté objectif de la chose. Est-ce que ça sert au club, est-ce que ça sert à son équipe. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est légitime pour le dire ? On sait qu'il va partir au mois de juin, ça devient compliqué » a expliqué l’ancien footballeur Sidney Govou, sur le plateau du Canal Football Club.