Big Flo et Oli au Stade toulousain : Le grand frère se ridiculise devant Antoine Dupont !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Big Flo et Oli sont deux personnalités influentes de Toulouse. Les deux rappeurs originaires de la ville rose ont même lancé il y a quelques années un festival de musique intitulé : le Rose Festival chez eux. Proches d'Antoine Dupont, les deux rappeurs qui ont offert l'album Karma à leur communauté ont passé un moment avec la star du Stade toulousain et Thomas Ramos à Ernest-Wallon avec une séquence assez cocasse sur France 2.

Le 13 mars dernier, Big Flo et Oli sortaient leur nouvel album intitulé Karma. Le lendemain, Antoine Dupont et Thomas Ramos battaient l'Angleterre sur le fil (48-46) avec le XV de France au Stade de France et conservaient par la même occasion leur titre du Tournoi des 6 nations. Les deux rappeurs toulousains sont proches du capitaine des Bleus comme l'a affirmé Big Flo pendant l'émission 20h30 : Le Dimanche de France 2 en expliquant au journaliste Laurent Delahousse que « c'est mon amitié préférée ces deux-là. Quand ils sont ensemble, parce que là tu as la version télé un peu aseptisée parce qu'ils présentent bien, mais les vraies discussions c'est quelque chose à voir ».

«Il a dit penalty ? « Après il a voulu se rattraper, mais il ne connaissait pas le mot» Olivio Ordonez, de son nom de scène Oli, a fêté ses 30 ans le 19 avril. Pour l'occasion, une émission spéciale à Ernest-Wallon, enceinte du Stade toulousain, a été tournée regroupant le duo de rappeurs, Laurent Delahousse ainsi qu'Antoine Dupont et Thomas Ramos. Au cours d'une discussion sur la pénalité, Florian Ordonez, dit Big Flo, a pioché dans le lexique du football. « Cette pression d'un penalty ou... d'un tir qui doit faire comme ça. Nous on l'a... (rire) », de quoi faire éclater de rire Antoine Dupont et les autres au vu de l'erreur du rappeur que Laurent Delahousse n'a pas manqué de relever. « Il a dit penalty ? ». Rieur, Antoine Dupont a tout de même salué l'effort vain de Big Flo « oui, après il a voulu se rattraper, mais il ne connaissait pas le mot ». Le sourire aux lèvres après cette bavure de son grand frère, Oli lui a enseigné le bon terme. « Transformation ! Quand même Flo ».