«Par solidarité avec ma calvitie...» : La blague du rappeur Oli sur Antoine Dupont !

Axel Cornic

Vainqueur du Tournoi des 6 Nations 2026 avec le XV de France, Antoine Dupont fait beaucoup parler de lui en ce moment. Certains s’inquiètent en effet du niveau affiché par le demi de mêlée de 29 ans, qui récupère pourtant d’une deuxième rupture des ligaments croisés au genou droit. Mais ses prestations ne sont pas le seul sujet de discussion en ce moment...

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Antoine Dupont traverse une période plutôt délicate. Revenu à la compétition en novembre dernier, après presque neuf mois d’absence, la star du rugby français a montré un niveau surprenant... avant de finalement baisser de régime. Ses dernières prestations avec le XV de France ainsi qu’avec le Stade Toulousain, inquiètent en effet les observateurs.

"C'est mon amitié préférée ces deux-là"



Bigflo fait des confidences sur l'amitié entre Oli et Antoine Dupont dans #20h30LeDimanche@bigfloetoli @laurentdelahous pic.twitter.com/nZICrRrJts — 20h30 (@20h30_france2) April 19, 2026

Pas la meilleure période pour Antoine Dupont Ce n’est pas la récente élimination en quart de finale de la Champions Cup face à l’UBB, qui va changer les choses. Bien au contraire, puisque les critiques se sont faites de plus en plus nombreuses autour d’Antoine Dupont. Et pour ne rien arranger, la vie extra-sportive du rugbyman fait également beaucoup parler, avec évidemment son idylle avec l’ancienne Miss France et Miss Univers, Iris Mittenaere. Certains ont même laissé entendre que cette exposition médiatique lui était monté à la tête, ce qui se répercutait sur son jeu.