«Par solidarité avec ma calvitie...» : La blague du rappeur Oli sur Antoine Dupont !

Vainqueur du Tournoi des 6 Nations 2026 avec le XV de France, Antoine Dupont fait beaucoup parler de lui en ce moment. Certains s’inquiètent en effet du niveau affiché par le demi de mêlée de 29 ans, qui récupère pourtant d’une deuxième rupture des ligaments croisés au genou droit. Mais ses prestations ne sont pas le seul sujet de discussion en ce moment...
Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Antoine Dupont traverse une période plutôt délicate. Revenu à la compétition en novembre dernier, après presque neuf mois d’absence, la star du rugby français a montré un niveau surprenant... avant de finalement baisser de régime. Ses dernières prestations avec le XV de France ainsi qu’avec le Stade Toulousain, inquiètent en effet les observateurs.
Pas la meilleure période pour Antoine Dupont
Ce n’est pas la récente élimination en quart de finale de la Champions Cup face à l’UBB, qui va changer les choses. Bien au contraire, puisque les critiques se sont faites de plus en plus nombreuses autour d’Antoine Dupont. Et pour ne rien arranger, la vie extra-sportive du rugbyman fait également beaucoup parler, avec évidemment son idylle avec l’ancienne Miss France et Miss Univers, Iris Mittenaere. Certains ont même laissé entendre que cette exposition médiatique lui était monté à la tête, ce qui se répercutait sur son jeu.
« Par solidarité avec ma calvitie, Antoine s’est rasé les cheveux »
Une autre petite polémique a enflammé les réseaux sociaux ces dernières semaines. En effet, on a pu remarquer au fil des années qu’Antoine Dupont s’était un peu dégarni, arrivant à une situation qui pourrait être jugée « critique » par les spécialistes de la coiffure. Ainsi, lorsqu'il s’est rasé à la sortie du 6 Nations 2026, les rumeurs les plus folles ont couru à son sujet, avec notamment celle d’une implantation capillaire ! Mais il peut tout de même compte sur ses amis pour en rigoler comme le rappeur toulousain Oli, qui lors d’un reportage diffusé ce dimanche sur France 2 a lâché : « Par solidarité avec ma calvitie, Antoine s’est rasé les cheveux ».