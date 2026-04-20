«Il était coquin» : Un ancien partenaire d’Antoine Dupont balance sur son comportement avant le Stade Toulousain !

Avant de rejoindre le Stade toulousain en 2017, Antoine Dupont se révélait sous les couleurs du Castres olympique. Le demi de mêlée a toujours eu la réputation d’un joueur calme et plutôt discret dans le vestiaire. Seulement, l’un de ses anciens coéquipiers au CO a dévoilé une facette plutôt méconnue du capitaine du XV de France.
Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs du monde, Antoine Dupont fait le bonheur du Stade toulousain. Mais avant de rejoindre les Rouge-et-Noir en 2017, le demi de mêlée se faisait un nom sous les couleurs du Castres olympique. Là-bas, l’actuel capitaine du XV de France était perçu comme un grand talent. L’un de ses anciens coéquipiers a d’ailleurs dévoilé une facette plutôt méconnue du joueur de 29 ans, jusque-là décrit comme un joueur calme et discret dans le vestiaire.
«Il était capable de déconner»
« Antoine était coquin quand même. Il était capable de déconner. Mais en général, il était calme et ne se mettait pas beaucoup en avant. Il est devenu un leader par les performances qu'il a eues au fur et à mesure des années » a confié Julien Seron, qui évoluait aux côtés d’Antoine Dupont à Castres entre 2015 et 2017, dans des propos rapportés par Eurosport.
Antoine Dupont s'est imposé avec le Stade toulousain en Top 14
Après son transfert au Stade toulousain, Antoine Dupont s’est peu à peu imposé en Top 14. Le demi de mêlée s’est mis à tout rafler avec ses coéquipiers, au point de faire partie de l’équipe à battre. Les Rouge-et-Noir sont redoutables en championnat. L’UBB espère notamment prendre un Bouclier de Brennus aux hommes d’Ugo Mola cette saison, après les avoir déjà éliminés en Champions Cup il y a quelques jours. Antoine Dupont et ses partenaires, eux, vont naturellement faire tout leur possible pour défendre leur titre une fois de plus. À suivre...