«Il était coquin» : Un ancien partenaire d’Antoine Dupont balance sur son comportement avant le Stade Toulousain !

Pierrick Levallet

Avant de rejoindre le Stade toulousain en 2017, Antoine Dupont se révélait sous les couleurs du Castres olympique. Le demi de mêlée a toujours eu la réputation d’un joueur calme et plutôt discret dans le vestiaire. Seulement, l’un de ses anciens coéquipiers au CO a dévoilé une facette plutôt méconnue du capitaine du XV de France.

Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs du monde, Antoine Dupont fait le bonheur du Stade toulousain. Mais avant de rejoindre les Rouge-et-Noir en 2017, le demi de mêlée se faisait un nom sous les couleurs du Castres olympique. Là-bas, l’actuel capitaine du XV de France était perçu comme un grand talent. L’un de ses anciens coéquipiers a d’ailleurs dévoilé une facette plutôt méconnue du joueur de 29 ans, jusque-là décrit comme un joueur calme et discret dans le vestiaire.

Antoine Dupont «édifiant» avant même le Stade Toulousain : Ses coéquipiers à Castres étaient sous le choc https://t.co/E4bJiZc5Ug — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

«Il était capable de déconner» « Antoine était coquin quand même. Il était capable de déconner. Mais en général, il était calme et ne se mettait pas beaucoup en avant. Il est devenu un leader par les performances qu'il a eues au fur et à mesure des années » a confié Julien Seron, qui évoluait aux côtés d’Antoine Dupont à Castres entre 2015 et 2017, dans des propos rapportés par Eurosport.