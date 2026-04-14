«Ils nous emmerdaient» : Lionel Messi explique pourquoi ça n'a pas marché avec le PSG !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons au PSG. Toutefois, son séjour à Paris ne s'est pas passé comme il l'imaginait. A la peine dans la capitale française, que ce soit sportivement ou dans sa vie personnelle, Leo Messi a rejoint l'Inter Miami lors de l'été 2023. Epanouie aux Etats-Unis, la Pulga a expliqué pourquoi il avait mal vécu son passage en France.

Alors qu'il n'avait connu que le FC Barcelone, Lionel Messi a été contraint de faire ses valises. En fin de contrat le 30 juin 2021, la Pulga n'a jamais réussi à trouver un accord contractuel avec Joan Laporta, le président catalan. Libre de tout engagement pendant plusieurs semaines, Leo Messi a dû se résoudre à trouver un nouveau club pour poursuivre sa carrière. Et finalement, l'international argentin a accepté de relever le challenge proposé par le PSG. En effet, Lionel Messi s'est envolé vers Paris pour parapher un bail de deux saisons avec le club rouge et bleu.

Mercato - PSG : «Tous les grands clubs le veulent», ce joueur affole l'Europe... mais vous ne le connaissez pas encore ! https://t.co/e0CFENbwDn — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

PSG : Messi avait un problème de voisinage à Paris Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi n'a pas été retenu. Après avoir vécu deux années compliquées à Paris, que ce soit sportivement ou personnellement, le vétéran de 38 ans a signé librement et gratuitement à l'Inter Miami. Et en Floride, Leo Messi a retrouvé la joie de vivre, étant épanoui sur les terrains et en dehors. Lors d'un entretien accordé à ESPN en juin 2024, l'ancien numéro 30 du PSG avait expliqué pourquoi son séjour à Paris avait été un échec.