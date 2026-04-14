Quand cette star du PSG a été menacée avec un couteau à son domicile !

Amadou Diawara

Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2023, cet ancien joueur du PSG a été victime d'un home-jacking très violent. En effet, des hommes cagoulés ont pénétré dans son appartement pour lui dérober des objets de valeur. Ligoté, cet ex-pensionnaire du PSG a été frappé au visage et menacé d'un couteau.

Formé à l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a migré vers Paris lors de l'été 2021. En fin de contrat le 30 juin de cette année-là, l'international italien a refusé de prolonger chez les Rossoneri, préférant signer librement et gratuitement au PSG. Et après avoir défendu les couleurs du club rouge et bleu pendant quatre saisons, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par Luis Campos. Alors qu'il ne faisait plus partie des plans de Luis Enrique, le portier de 27 ans a été vendu à Manchester City lors du dernier mercato estival, et ce, pour une somme proche de 30M€.

«Ils vont les gifler» : Le scénario au PSG qui agace sur RMC ! https://t.co/KOjhQySEA3 — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

PSG : Donnarumma été victime d'un home-jacking à Paris Lorsqu'il vivait à Paris, Gianluigi Donnarumma a vécu une terrible expérience. En effet, l'ancien gardien numéro 1 du PSG a été victime d'un home-jacking. Comme l'a rappelé Le Parisien, des hommes encagoulés ont pénétré chez lui dans la nuit du 20 au 21 juillet 2023. Alors qu'il vivait sur l'avenue Montaigne dans le VIIIème arrondissement de Paris, Gianluigi Donnarumma vu des malfaiteurs passer par les toits pour accéder à son appartement.