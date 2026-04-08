Après Donnarumma, c'est la prochaine victime au PSG ?

Amadou Diawara

Après sa victoire en huitième de finale la saison dernière, le PSG retrouve Liverpool en Ligue des Champions ce mercredi soir. En 2024-2025, les Reds avait fait subir un traitement particulier à Gianluigi Donnarumma. Et cette année, un autre joueur du PSG devrait être pris pour cible.

Lors de l'exercice 2024-2025, le PSG a eu la lourde tâche de se frotter à Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et les hommes de Luis Enrique sont finalement venus à bout des Reds à l'issue de la séance des tirs au but. Qualifiée pour les quarts de finale de cette édition de la C1, la bande à Marquinhos retrouve le club anglais ce mercredi soir au Parc des Princes. D'après Christophe Lollichon, ancien entraineur des gardiens de Chelsea, Matvey Safonov devrait avoir le même traitement que Gianluigi Donnarumma l'année dernière.

«C'est un surdoué» : Ce joueur du PSG qui choque tout le monde ! https://t.co/gE2jhmrSkb — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

«Les joueurs de Liverpool vont aller chercher Safonov» « Les joueurs de Liverpool vont aller chercher Safonov comme ils ont cherché Donnarumma l'an passé, avec le jeu aérien, les centres. Ce n'est pas son point fort, on l'a vu contre Chelsea où il s'est fait fortement remué, dans les corners notamment. Face à Toulouse, il y a une double erreur d'appréciation. Et parfois, on le sent un petit peu en urgence dans le jeu au pied, dans les relances courtes ou longues. Sur sa ligne, il est fort, pour les ballons au sol. Mais il y a des registres où on peut avoir des doutes », a estimé Christophe Lollichon, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce mardi.